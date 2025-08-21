[헤럴드경제=최원혁 기자] 공항 주차장에서 사람을 치고 도주한 차량에 대해 경찰이 뺑소니가 아니라고 판단한 영상이 공개돼 누리꾼의 공분을 사고 있다. 교통사고 전문 한문철 변호사는 “상식이 파괴되는 순간”이라고 말했다.

최근 유튜브 채널 ‘한문철 TV’에는 ‘대충격, 경찰 조사관은 이게 뺑소니가 아니라고 합니다. 그냥 도망가버렸는데요’라는 제목의 영상이 올라왔다.

공개된 영상에 따르면 사고는 지난 6월30일 오전 7시께 인천국제공항 제1여객터미널 주차장에서 발생했다.

제보자 A씨는 이날 여행을 마치고 돌아온 장인, 장모를 마중 가기 위해 주차장을 빠져나가고 있었다.

그러던 중 한 운전자가 불법 좌회전을 하는 과정에서 A씨를 들이받았다. 놀란 A씨는 부딪히는 과정에서 양손으로 가해 차량의 보닛을 막았다. 이 과정에서 손목과 왼쪽 다리를 차량 앞 범퍼에 부딪혀 부상을 입었다.

가해 차량은 잠시 멈췄고 A씨는 앞 유리를 통해 해당 차량의 운전자와 눈을 마주쳤다. 그러나 운전자는 사과도 없이 현장을 빠져나가려 했고 이에 A씨가 손으로 막았지만 그대로 도주했다. 해당 장면은 주차장 내 CCTV에 고스란히 담겼다.

A씨는 차주를 ‘특가법상 도주치상’ 등으로 처벌해달라고 고소했지만 경찰은 불송치 처분을 내렸다.

수사결과 통지서에는 “사고 현장에서 인명피해가 발생해 응급조치를 요할 구조 상황이 발생한 사실이 없고, 구호조치 의무가 있었다고 보긴 어려워 특가법상 도주치상 혐의 없다”고 적혀 있었다. 피의자가 사고 사실을 인지하고 도주한 것은 맞지만 피해자의 부상 정도가 크지 않아 처벌할 수 없다는 의미다.

이에 한 변호사는 “꼭 쓰러져야만, 피를 흘려야만 뺑소니인가. 경찰서장에게 이의신청하라. 그러면 기록이 검사에게 넘어갈 거고 검사가 기록을 다시 볼 것”이라며 “이게 뺑소니가 아니라니 제 상식이 파괴되는 순간”이라고 말했다.

이어 한 변호사는 “그날 병원 가서 치료받은 진단서, 약 처방전, 나중에 한의원 가서 받은 진단서 등 다 첨부해라. 약 처방전도 함부로 버리지 말아라”며 “이의 신청한 뒤 결과 어떻게 나오는지 알려달라”고 덧붙였다.

영상을 접한 누리꾼들은 ‘가해자와 조사관이 같은 편인가’, ‘이제 저런 상황이면 다 밀고 가겠네’, ‘비접촉은 뺑소니라 하고 접촉은 뺑소니가 아니라고 하고 경찰 마음이네’, ‘신상공개해야한다’, ‘사람치고 멀쩡하면 그냥 가도 되겠네’ 등 다양한 반응을 보였다.