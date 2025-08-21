[헤럴드경제=김성훈 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령과 유럽 주요 정상들의 다자 회담 사진이 공개되면서 ‘굴욕 외교’ 논란이 일고 있다.

19일(현지시각) 영국 인디펜던트에 따르면, 백악관은 18일 SNS 엑스(X·옛 트위터)에 트럼프 대통령과 유럽 정상들이 함께한 다자회담 사진을 올렸다.

백악관은 “유럽 지도자들이 트럼프 대통령과 함께 백악관 집무실에 모인 역사적인 날이었다”며 “트럼프 대통령은 평화의 대통령”이라는 설명을 덧붙였다.

그러나 사진으로 전해지는 분위기는 일반적인 정상회담과는 사뭇 다른 모습이었다. 트럼프 대통령은 백악관 집무실 테이블을 앞에 두고 등받이가 높은 편안한 가죽 의자에 비스듬하게 등을 기대고 앉아 있다. 테이블 맞은 편에는 유럽 정상들이 트럼프를 둘러싼 형태로 등받이가 낮은 불편한 나무 의자에 앉아 있었다.

유럽에서는 ‘굴욕적인 사진’이라며 반발이 터져 나오고 있다. “트럼프 대통령이 말을 듣지 않는 학생들을 꾸짖는 교사처럼 보인다”는 반응까지 나왔다.

외교 무대에서는 각국이 동등한 위치에서 회담을 하도록 ‘원형 테이블’을 배치하는 것이 관례다. 심지어 같은 의자라도 높낮이를 다르게 할 경우 논란이 될 정도다. 트럼프 대통령과 EU 정상들의 회담은 이간은 외교 원칙 및 관례와는 크게 어긋난다는 지적이다.

이날 다자 회담에는 우르줄라 폰 데어 라이엔 EU 집행위원장, 조르자 멜로니 이탈리아 총리, 키어 스타머 영국 총리, 프리드리히 메르츠 독일 총리, 알렉산데르 스투브 핀란드 대통령, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장 등이 참석했다.

엑스 게시글에는 “방 안의 권력 균형은 트럼프에 압도적으로 집중돼 있다”, “영구적인 평화는 결코 힘을 통해 진정으로 얻을 수 없다. 압박감 속에서 한동안 버틸 수는 있지만 지속되진 않을 것”, “숨이 멎을 정도로 무례하고 자기애적인 사람”, “EU 지도자들은 트럼프 교수가 책상에 앉아 강의하는 동안 어린아이처럼 경청한다”, “마치 학교 아이들 무리처럼 앉혀뒀다” 등의 댓글이 달렸다.