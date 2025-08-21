부산지역 돌봄필요 퇴원환자 등 대상

[헤럴드경제=신혜원 기자] 주택도시보증공사(HUG)는 부산시, 부산사회복지공동모금회, 한국자활센터협회 부산지부, 부산자활기업협동조합과 함께 취약계층 주거안전 강화 사업 ‘안녕한 하우스’의 성금 전달식을 개최하고 1억원을 기부했다고 21일 밝혔다.

취약계층 주거안전 강화 사업은 부산시 거주 돌봄필요 퇴원환자, 장애인, 노인 등을 대상으로 안전한 주거환경을 조성하고 위생을 개선하는 사업으로, 취약계층의 건강한 재활을 돕고 가정 돌봄이 어려워 병원에 장기간 머무는 사회적 입원을 방지하기 위해 추진됐다.

전달된 기부금은 한국지역자활센터협회 부산지부를 통해 취약계층 주거공간 내 문턱 제거, 안전바와 보조 손잡이 설치 등 안전한 일상생활을 영위하기 위한 지원과 소독·방역 등 주거 위생 강화에 사용될 예정이다.

윤명규 HUG 사장 직무대행은 “이번 지원을 통해 돌봄이 필요한 퇴원환자 등 취약계층이 보다 안전하고 위생적인 환경에서 회복과 재활에 전념할 수 있기를 바란다”며 “앞으로도 부산시와 긴밀히 협력해 취약계층의 주거 안전망을 강화하고 건강한 지역사회 조성에 기여하겠다”고 전했다.