한성숙 중기 장관, 기업인 간담회 신청절차 간소화·허위 신청 차단 지원사업 정보 통합 플랫폼 구축

정부가 시행하는 중소기업 지원 정책이 실제 기업에까지 적용되는 과정에서 발생하는 불편과 애로사항을 개선해달라는 주장이 나왔다.

한성숙 중소벤처기업부 장관은 21일 서울 중구 여의도빌딩에서 ‘중소기업 정책 전달체계 개선’을 주제로 현장 간담회를 열고 정책 수요자들의 목소리를 청취했다.

이번 간담회에는 소상공인, 창업·R&D 기업인, 제조·AI 분야 기업인 등 중소기업 정책의 각 분야별 정책 수요자와 전문가, 유관기관 관계자 등이 참석했다.

간담회에서 기업인들은 현장에서 체감하는 중소기업 지원정책과 관련된 애로사항을 쏟아냈다.

우선 지원사업 신청 절차 간소화와 시스템 개선 필요성이 제기됐다. 지원사업 공고 확인부터 자격 요건 검토, 각종 증빙서류 제출까지 절차가 복잡하고 행정 부담이 커 이를 준비하는데만해도 많은 시간과 노력이 필요하다는 것이다. 이를 해소하기 위해 행정정보 연계 강화와 서류 간소화를 요구하는 의견이 제기됐다.

한 기업인은 “일부 브로커나 지원사업 신청 대행업체가 과도한 수수료를 요구하거나 허위 자료로 사업을 신청하는 사례가 발생하고 있어, 이를 차단하기 위한 관리·감독 강화가 필요하다”고 주장했다.

AI 등 첨단 기술을 활용한 혁신기업 선별 필요성에 대해서도 논의됐다. 평가위원 중심의 현행 평가 체계가 지원 대상 기업의 옥석을 가리기에 미흡하다는 것이다. 이에따라 향후에는 데이터 분석 등 기업의 기술력, 성장가능성을 객관적으로 평가해 한정된 자원을 성장 잠재력이 높은 기업에 우선 지원하는 시스템의 도입 필요성이 제기됐다.

이와 함께, 중소기업 지원사업 정보의 통합과 접근성 강화 방안도 제안됐다. 각 부처·기관별로 분산된 지원사업 정보를 한 곳에서 검색하고 신청까지 연계할 수 있는 통합플랫폼을 구축해, 정보 격차를 줄이고 접근성을 높이자는 목소리다.

한성숙 장관은 이같은 현장의 목소리에 “정책 고객의 시간을 1초라도 아껴주는 것이 공공 서비스 혁신”이라며 “현장에서 중소기업 지원 전달체계에 대한 실질적인 변화를 체감할 수 있도록 A부터 Z까지 획기적으로 개선하겠다”고 밝혔다.

중기부는 이번 간담회에서 제시된 의견을 관계부처와 공유하고, 단기·중장기 과제를 구분한 개선방안을 마련해 실행가능한 과제부터 속도감 있게 추진할 계획이다.

