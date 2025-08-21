[헤럴드경제(안양)=박정규 기자]안양시가 전기버스 충전 인프라와 스마트 버스정류장을 확대하면서 친환경 교통 환경 조성에 속도를 내고 있는 가운데, 최대호 안양시장이 지난 20일 석수동 버스공영차고지 전기버스 충전소와 안양5동의 스마트 버스정류장을 차례로 방문해 운영 상황을 점검했다고 21일 밝혔다.

석수동 버스공영차고지 내 전기버스 충전소는 환경부(국비) 보조금과 민간투자를 통해 지난달 조성됐다. 전기버스 1대를 1시간 30분 내에 완충할 수 있는 충전기 36대를 갖추고 있으며, 최대 72대의 전기버스를 동시에 충전할 수 있다.

아울러, 인공지능(AI) 기반 24시간 열화상 카메라 시스템도 구축돼 대량의 전력 사용으로 인한 화재 예방과 안전 관리가 가능하다.

이날 최 시장은 전기버스를 직접 충전해보고, 충전기 작동 상태, 충전 효율, 전력 공급 상황 등을 확인했다. 또 인공지능 감시카메라의 모니터링 상황도 꼼꼼하게 점검했다.

이어, 최 시장은 안양5동의 우체국사거리·안양초교·중화한방병원 스마트 버스정류장을 방문해 냉방기 시설 가동 상태, 실내 온도, 실내 공기질 및 위생 상황 등을 점검했다.

특히, 반복되는 폭염으로 야외활동이 어려워진 시민들이 스마트 버스정류장에서 휴식을 취하는 데 개선할 사항은 없는지 시민 의견도 적극 청취했다.

안양시는 현재 4곳에 스마트 버스정류장을 운영 중이며, 9월 중 3곳을 추가 설치할 계획이다.

스마트 버스정류장은 냉난방기, 냉온의자, 공기청정시스템, 휴대전화 무선 충전, 공공 무료 근거리무선망(와이파이), 버스정보알림서비스 등 다양한 기능을 갖추고 있으며, 지난 7월부터는 무더위·한파쉼터로 활용되고 있다.

최대호 안양시장은 “친환경 및 스마트 교통 인프라를 확충해 탄소중립 실현에 노력하고, 시민들이 더욱 쾌적하고 안전하게 대중교통을 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 안양시는 친환경 충전 인프라를 단계적으로 확충해 2030년까지 전체 시내·마을버스의 60%를 친환경 차량으로 전환할 계획이다.

석수동 버스공영차고지는 2009년에 준공돼 주요 시내·마을버스의 기종점으로 활용되고 있으며 최대 226대의 버스가 주차할 수 있고 사무실, 휴게실, 충전시설 등을 갖추고 있다.