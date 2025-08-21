[헤럴드경제=나은정 기자] 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌)’가 세계적인 열풍을 일으키고 있 가운데, 북미 지역을 중심으로 열리는 특별 극장 상영 이벤트가 폭발적인 반응을 얻고 있다.

미국 영화 전문 매체 할리우드리포터는 20일(현지시간) “넷플릭스가 늦여름 박스오피스에 깜짝 선물을 안겼다”며 북미에서 예매를 시작한 케데헌 극장 상영 이벤트의 흥행 분위기를 전했다.

넷플릭스는 지난 15일 “케데헌 따라부르기(싱-얼롱, Sing-Along) 특별 이벤트가 당신과 가까운 극장으로 찾아온다”면서 극장 상영 이벤트 소식을 발표했다. 팬들에게는 “당신이 이제 직접 (노래를 부르며) 혼문을 봉인할 기회를 갖게 된다”며 “헌트릭스와 사자보이스 팬들이 한자리에 모여 이 인기 애니메이션 영화의 싱-얼롱 버전에 맞춰 마음껏 노래를 따라부를 수 있다”고 참여를 독려했다.

이번 이벤트는 주말인 오는 23~24일 단 이틀 동안 미국, 캐나다, 호주, 뉴질랜드, 영국에서 진행되며, 북미 지역에서만 1700개 극장이 참여를 확정했다. 보도에 따르면 상영관 수가 점차 늘어나고 있고, 전날 밤 기준 이미 1000회 상영분의 티켓이 매진된 상태다.

그동안 미국의 주요 극장 체인들은 스트리밍 업체와 독점 작품의 상영 기간 문제 등을 두고 갈등을 빚으며 특히 넷플릭스 작품을 대부분 보이콧 해왔다. 하지만 이번에는 케데헌의 폭발적인 인기에 리갈 시네마스, 시네마크 시어터스 등 주요 체인이 앞다퉈 상영에 나섰다.

넷플릭스는 이번 이벤트의 수익 전망을 내놓지 않았지만, 업계 전문가들은 사전 티켓 판매와 매진된 회차 등을 고려해 북미에서만 500만~1000만 달러(약 70억~140억 원)의 매출을 올릴 것으로 추정하고 있다.

케데헌은 한국계 미국인 매기 강 감독이 연출을 맡아 케이팝과 한국 문화를 주요 소재로 만든 작품이다. 넷플릭스 역대 최고 시청 애니메이션에 등극했으며, 영어로 제작된 전체 영화 중에서도 역대 시청 순위 2위에 오르며 왕좌를 넘보고 있다.

또한 영화 OST 가운데 8곡이 최근 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에 진입하는 등 음악계에서도 돌풍을 이어가고 있다.