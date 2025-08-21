‘아리아 컬렉션’ 국내외 프리미엄 인테리어 시장 정조준

[헤럴드경제=한영대 기자] 롯데케미칼은 프리미엄 인조대리석 브랜드 스타론의 신제품 ‘아리아 컬렉션’을 출시한다고 21일 밝혔다.

총 9종으로 구성된 아리아 컬렉션은 지난해 출시된 프리미에르, 템피스트 스텔라, 스타코 컬렉션에 이어 선보이는 올해 신제품이다. 신제품은 공간 분위기와 감성을 극대화할 수 있도록 크림, 딥, 콘크리트 등 3가지 컬러 그룹으로 구성됐다.

롯데케미칼은 국내 인조대리석 시장 확대를 목표로 지난달 말부터 현재까지 핵심 대리점 및 대형 주방사 등을 대상으로 출시 행사를 진행했다. 이달에는 인테리어사 및 전국 각 지역 대리점을 대상으로 추가 설명회를 진행 예정이다.

아리아 컬렉션은 국내 대형 건설사 모델하우스에 설치될 예정이다. 또 해외 거래선으로부터 내달 초도 주문을 확보했고, 미주 및 유럽 시장에서는 내년 제품 라인업에 포함하는 방안을 검토하고 있다.

롯데케미칼은 소비자 수요 증가에 발맞춰 향후 고급 천연석 패턴을 구현한 프리미엄 인조대리석 제품을 지속해서 개발할 계획이다. 롯데케미칼 관계자는 “국내 유명 주방 브랜드와의 협업을 통해 항균 기능을 추가한 시그니처 모델 개발도 검토 중”이라고 말했다.