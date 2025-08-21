지역 체류인구 유입 위한 활용 프로그램, 국가유산 마을기업 육성 등

[헤럴드경제=김현경 기자] 국가유산청은 지방소멸의 위기 극복을 위해 국가유산을 활용하는 내용을 담은 ‘지방소멸 위기 국가유산 대응전략’을 수립했다고 21일 밝혔다.

‘지방소멸 위기 국가유산 대응전략’은 점점 심화되는 수도권 인구 쏠림으로 지방 인구가 감소하고 그에 따른 소비 감소, 정주 여건 악화 등에 대한 범정부 차원의 대응이 시급해짐에 따라, 국가유산을 활용한 관광·체험 프로그램과 도시 재생 사업 등을 통해 생활인구 유입을 촉진하고, 지역 경제의 활성화와 주민 상생에 기여하고자 마련됐다.

이번 대응전략은 ‘국가유산으로 살아나는 지역’을 비전으로 3대 추진전략, 7대 핵심과제, 52개 세부과제로 구성된다. 국가유산관리 중앙 지휘본부(컨트롤 타워)를 구축해 국가유산의 행정적·재정적 관리 기반을 상시 관리하고, 디지털 기반의 관리 체계를 통한 보존 방안을 제시하는 등 국가유산을 통한 지방소멸 완화 정책과 지방소멸이 국가유산에 미치는 영향에 대한 적응 정책이 포함됐다.

첫 번째 추진전략은 ‘국가유산을 토대로 지역 발전의 새로운 가치 창출’이다. 국가유산을 활용한 야간 특화 프로그램과 휴가지 원격 근무(워케이션) 등 지역 생활인구 유입을 이끌어낼 수 있는 체류형 콘텐츠를 확산하고, 무형유산을 기반으로 한 지역특산품과 관광·산업 연계 모델을 개발·확산할 계획이다. 또한 국가유산 보존과 주민의 삶이 조화를 이루도록 규제를 합리적으로 개선한다.

두 번째는 ‘지방소멸 시대, 지역과 주민이 함께 지켜가는 국가유산’이다. 지방자치단체의 국가유산 관리 역량 제고를 위한 전문 인력을 배치하고, 관련 교육을 강화한다. 국가유산 전문 인력 배치 시 관련 공모 사업과 국고보조금 지원 등에서 보상책(인센티브)을 부여하고, 우수 인력에 대한 포상을 실시하는 등 전문 인력 배치를 통해 실질적인 혜택으로 이어질 수 있도록 다양한 지원 방안을 마련할 예정이다. 아울러 지역 기반의 사회적 기업, 마을기업 등을 활용해 주민이 직접 참여하여 국가유산을 보존·관리·활용하는 민관 협력형 ‘국가유산 마을기업’ 모델을 육성한다.

마지막으로 ‘촘촘한 국가유산 보존·관리 체계 구축’을 추진한다. 국가유산관리 중앙 지휘본부를 구축해 지역 국가유산의 통합 관리를 위한 법적·제도적 체계를 마련하고, 지역별 재정 및 관리 인력의 불균형 문제를 해소할 방침이다. 현장의 관리 역량을 강화하기 위해 인공지능(AI)을 활용한 보존·관리 체계를 확립하고, 무인관리시스템, 기후변화에 대응한 국가유산 피해 감지 기술 등 국가유산 관리의 효율을 높여줄 연구개발을 강화한다는 계획이다.

국가유산청은 “앞으로 국민들이 가꿔온 국가유산이 지역 경제를 활성화하는 핵심 자산의 역할을 하고, 이를 바탕으로 국가유산의 보존과 활용의 선순환 구조가 자리 잡을 수 있도록 노력할 것”이라고 전했다.