관세 등 하반기 주요 이슈 및 수혜 업종 소개 총 2회 진행, 커피 기프티콘 증정 이벤트도

[헤럴드경제=신동윤 기자] 대신증권이 정책 변화, 관세 불확실성 등을 내용으로 한 ‘하반기 주목할 네 가지 핵심 테마’ 온라인 라이브 세미나를 연다고 21일 밝혔다

먼저 이날 오후에는 이경연 대신증권 연구원이 상법 개정과 정부의 자본시장 선진화 방안을 중심으로 ‘자본시장 선진화(금융)’ 특강에 나선다. 이어 이희영 연구원은 공급망 재편 속에서 올 하반기 제약 및 바이오 산업을 중심으로 ‘관세 불확실성 완화1(제약/바이오)’ 특강을 진행한다.

오는 28일에는 이경민 연구원이 하반기 증시 전망과 정부의 산업정책을 주제로 ‘정책변화, 소프트소비(투자전략)’ 강연을 한다. 김귀연 연구원은 자동차 관세인하 이후 대응전략을 중심으로 ‘관세 불확실성 완화2(자동차)’ 특강을 진행한다.

이번 세미나에 참여한 모든 고객을 대상으로 추첨을 통해 스타벅스 아메리카노 1잔(10명)을, 2회 모두 참여한 고객은 스타벅스 디저트 세트(10명)를 증정한다.

박환기 대신증권 영업지원센터장은 “이번 세미나는 불확실성이 커지는 하반기에 고객들이 관세 등 주요 이슈와 수혜 업종을 탐색하는 시간이 될 것”이라며 “앞으로도 시장 변화에 맞는 차별화된 투자 인사이트와 다양한 혜택을 제공해 고객 만족도를 높여 나가겠다”고 말했다.

여름방학 세미나는 대신증권 HTS·MTS(사이보스·크레온) 및 홈페이지에서 한번 신청하면 2회 모두 자동으로 신청된다. 보다 자세한 내용은 대신증권 영업지원센터에서 확인할 수 있다.