특검, 21일 3차 소환 조사서 ‘통일교 청탁 의혹’ 추궁 방침 건진법사 전성배 21일 법원 영장실질심사 포기 ‘최측근’ 이종호 ‘도이치 주가조작’ 참고인 조사

[헤럴드경제=이용경 기자] 민중기 특별검사팀은 전날 건강상 문제를 이유로 소환 조사에 불응했던 김건희 여사를 21일 다시 불러 ‘건진법사 청탁 의혹’ 등에 관해 조사한다. 의혹의 핵심 피의자인 ‘건진법사’ 전성배 씨는 같은 날 열릴 예정이던 구속심사를 포기했다.

특검, 3차 조사서 ‘통일교 청탁 의혹’ 추궁 방침

특검은 이날 오후 2시 김 여사를 불러 건진법사·통일교 청탁 의혹에 관한 피의자 신문을 실시할 방침이다. 이날 조사는 김 여사가 지난 12일 구속된 이후로 세 번째다.

앞서 특검은 지난 14일과 18일 각각 김 여사를 불러 이른바 ‘명태균 공천개입 의혹’과 ‘도이치모터스 주가조작 의혹’ 등에 대해 조사했다. 하지만 특검은 김 여사가 당시 조사에서 대부분의 진술을 거부했다고 밝혔다.

특검은 애초에 김 여사를 20일 불러 조사하려 했으나 김 여사 측이 ‘건강이 좋지 않다’는 취지로 자필 불출석 사유서를 내면서 조사 일정이 하루 미뤄졌다.

김 여사는 남편인 윤석열 전 대통령과 함께 2022년 대선 당시 명씨로부터 58차례에 걸쳐 여론조사 결과를 무상으로 받은 대가로 같은 해 국회의원 보궐선거에서 김영선 전 국민의힘 의원이 공천받도록 영향력을 행사한 혐의(정치자금법 위반)를 받는다.

2009~2012년 발생한 도이치모터스 주가조작 사건에서는 돈을 대는 ‘전주(錢主)’로 가담한 혐의(자본시장법 위반)도 받는다. 이 밖에 건진법사 전씨를 통해 통일교 측으로부터 고가의 목걸이 등과 함께 교단 현안 청탁을 받은 혐의(특정범죄가중법상 알선수재)도 있다.

특검은 김 여사를 조사할 부분이 아직 많이 남은 점을 고려해 법원에 구속기간 연장을 신청했고, 법원은 김 여사의 구속기간을 오는 31일까지 10일 더 연장하기로 결정했다.

건진법사 전성배 21일 법원 영장실질심사 포기

한편 통일교 청탁 의혹의 핵심 피의자인 전씨는 21일 오전 예정된 법원 영장실질심사를 포기했다.

특검은 이날 오전 언론 공지를 통해 “어젯밤 전씨가 변호인을 통해 유선으로 특검에 구속 전 피의자신문을 포기하겠다는 의사를 알려왔다”고 밝혔다.

이에 따라 전씨는 이날 오전 10시30분 서울중앙지법 남세진 영장전담 부장판사 심리로 열리는 영장실질심사에 참석하지 않을 예정이다.

전씨는 2022년 4~8월 윤모 전 통일교 세계본부장으로부터 교단 현안 청탁과 함께 다이아몬드 목걸이·샤넬 백 등을 받고 이를 김 여사에게 전달했다는 혐의를 받는다.

전씨는 그동안 서울남부지검에서 조사를 받을 때도 윤씨로부터 청탁성 물품과 관련 요구를 받은 적은 있으나 이를 김 여사에게 전달하진 않았다고 주장해 왔다. 특검 첫 소환 조사에서도 같은 입장을 유지한 것으로 알려졌다.

특검은 지난 19일 그를 소환 조사한 지 하루 만에 구속영장을 청구했다. 특검은 전씨의 구속영장청구서에 알선수재 혐의와 정치자금법 위반 혐의를 적시했다고 밝혔다. 특히 알선수재죄는 다수의 범죄사실로 구성했는데 기존에 알려진 전씨의 범죄행위 외에도 추가적인 범죄사실이 있다고 설명했다.

‘최측근’ 이종호 ‘도이치 주가조작’ 참고인 조사

특검은 이날 오전 10시 김 여사의 최측근 이종호 전 블랙펄인베스트 대표를 소환해 도이치모터스 주가조작 의혹 참고인으로 조사할 예정이다.

이 전 대표는 도이치모터스 주가조작 의혹과 관련해 이른바 ‘2차 작전’ 시기에 김 여사의 계좌관리인이자 시세조종을 지휘한 인물로 알려져 있다.

그는 2022년 6월부터 2023년 2월까지 도이치모터스 1차 작전 시기 ‘주포’(큰손 개인투자자)로 알려진 이정필 씨에게 집행유예를 받게 해주겠다며 총 25차례에 걸쳐 8100만원을 받은 혐의(변호사법 위반)로 지난 5일 구속됐다.

이 전 대표는 지난 14일 구속 이후 첫 특검 조사에서 변호사법 위반 혐의를 비롯한 김 여사와의 관계 전반을 조사받았다고 한다. 당시 이 전 대표는 특검에 “(김 여사와는) 오래전 관계가 끊어졌다”라는 취지로 진술하며 대질신문까지 요구했다고 전해졌다.

하지만 특검은 김 여사와 이 전 대표를 대질신문할 계획이 없다고 밝혔다.