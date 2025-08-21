[헤럴드경제=신동윤 기자] 삼성자산운용은 자사 ‘KODEX 머니마켓액티브’ 상장지수펀드(ETF)가 누적 개인 순매수액이 5000억원을 넘겼다고 21일 밝혔다.

해당 ETF의 개인 순매수액은 현재 5144억원으로, 국내 파킹형(여유 자금 보관) ETF 중 최대 규모라고 회사 측은 전했다.

해당 ETF는 초단기 채권, 우량 기업어음(CP) 등 신용도가 높은 유동성 자산에 투자하는 머니마켓펀드(MMF)의 운용 방식을 본뜬 상품이다. 일반 MMF와 유사한 포트폴리오 구성을 가지면서도 기존 MMF 대비 운용 규제 부담이 적어 유연한 운용이 가능하다. 특히 금리 변동이나 시장 변동성에 대한 리스크를 최소화하기 위해 투자대상을 엄격히 제한하고, 신용등급이 높은 자산 위주로 포트폴리오를 구성해 안정성을 높였다.

작년 8월 상장 후 현재까지 기준으로 이 ETF의 수익률은 3.53%다.

윤성인 삼성운용 매니저는 “채권 및 주식 시장 변동성이 커지면서 안정적 수익률을 제공하는 단기 운용 상품으로 자금 유입이 지속되고 있다”며 “엄격한 신용 관리와 유연한 운용 전략을 통해 변동성 장세에서 최선의 파킹형 상품을 제공할 것”이라고 말했다.