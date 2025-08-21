신입직원 22명 모집 8월 21일~9월 5일 지원접수

[헤럴드경제=정호원 기자] 신협중앙회는 하반기 신협 신입직원 공동채용을 실시한다고 21일 밝혔다. 이번 채용 규모는 전국 13개 신협에서 약 22명이다.

공동채용 제도는 신협중앙회가 채용계획이 있는 신협(조합)으로부터 사전 신청을 받아 채용공고부터 서류 및 필기전형까지 지원하는 방식이다.

채용 절차는 서류전형, 필기전형, 면접전형 순으로 진행된다. 모집 신협이 소재한 지역의 인재를 우대해 선발할 예정이며, 연령·학력·전공에 제한이 없어 누구나 지원할 수 있다.

지원접수는 21일부터 9월 5일 18시까지 신협 공동채용 홈페이지를 통해 가능하다.

서류전형 합격자는 9월 22일 발표되며, 필기전형은 9월 28일 실시될 예정이다. 이후 10월 16일부터 모집 신협별 면접전형을 거쳐 10월 28일 최종합격자가 발표된다.

장익수 신협중앙회 조직문화혁신추진단장은 “하반기 공동채용을 맞아 신협의 가치와 비전에 공감하며 열정과 책임감을 가진 다양한 인재를 기대한다”며 “공정하고 투명한 절차 속에서 신협의 미래를 함께 이끌어갈 창의적이고 역량 있는 인재를 맞이할 수 있기를 바란다”고 밝혔다.