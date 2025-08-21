오는 25일까지 신규 투자자 대상 5000원 지원

[헤럴드경제=신동윤 기자] 부동산 토큰증권(STO) 플랫폼 ‘소유’를 운영하는 루센트블록이 투자 입문자를 응원하기 위한 ‘소유 첫 투자 지원 이벤트’를 진행한다고 21일 밝혔다.

오는 25일까지 진행되는 이벤트는 고객이 소유 앱에서 지갑 개설 시 이벤트 코드 ‘소유첫투자준비’를 입력하면 투자 지원금 5000원을 자동 지급 받을 수 있다. 자세한 내용은 소유 앱에서 확인 가능하다.

루센트블록은 이벤트를 통해 부동산 조각투자에 처음 진입하는 투자자들이 부담 없이 서비스를 체험할 수 있도록 지원할 계획이다. 소유는 소액으로 다양한 부동산 자산에 분산 투자할 수 있는 플랫폼으로 현재까지 총 11개의 상품을 완판했다.

특히 최근 소유 3호 대전 창업스페이스 매각을 확정한 바 있으며, 누적 회원 수 약 50만명을 돌파하는 등 부동산 재테크 수단으로 주목 받고 있다.

허세영 루센트블록 대표는 “첫 투자를 준비하는 분들이 쉽게 시작할 수 있도록 응원의 마음을 담아 이번 이벤트를 마련했다”며 “앞으로도 누구나 부담 없이 조각투자를 경험할 수 있도록 다양한 지원을 이어가겠다”고 말했다.