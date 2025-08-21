업무 몰입환경 조성…조직문화 활동 3종 진행

[헤럴드경제=고재우 기자] 롯데이노베이트는 임직원 워라밸 증진과 소통 강화를 위해 ‘이노-컬처’ 캠페인을 진행했다고 21일 밝혔다. 이노-컬처는 팸데이, 야구 관람, 무비데이 등 총 3개의 행사로 최근 한 달간 진행됐다.

우선 롯데이노베이트는 이달 20일 ‘팸데이(패밀리데이)’를 열고, 임직원 가족 약 70명을 본사로 초청했다. 해당 행사는 다양한 체험 행사를 통해 임직원이 가족과 추억을 쌓고, 일과 가정의 조화를 이루는 조직문화를 확산하고자 마련됐다.

여기서 임직원과 가족들은 사무공간을 함께 둘러보고, 롯데이노베이트의 첨단 기술이 도입된 B형 자율주행차(운전석 없는 자율주행셔틀)를 체험했다. 스마트팜 플랫폼 ‘도시의 푸른농장’에서 재배한 상추를 활용해 가족과 함께 요리를 만드는 쿠킹클래스도 진행됐다.

지난 8일 개최된 ‘무비데이’에는 임직원 350명이 참여했다. 롯데이노베이트는 영화 단체 관람 행사를 통해 임직원들의 문화생활 증진과 재충전 기회를 마련했다. 영화관람에 앞서 임직원들은 회사의 비전과 사업 방향성에 대한 다양한 의견을 나누는 소통의 시간도 가졌다.

아울러 지난달 24일에 진행된 ‘야구 관람’ 행사에서는 임직원 약 400명이 고척 스카이돔을 방문해 프로야구 경기를 관람했다. 이날 임직원들은 단체 응원을 통해 일상의 스트레스를 해소하고, 소셜네트워크서비스(SNS) 소통 이벤트에 참여했다.

롯데이노베이트 관계자는 “앞으로도 워라밸과 소통 증진을 위한 조직문화 활동을 마련해 임직원들이 업무에 더욱 몰입할 수 있도록 지원할 것”이라고 말했다.