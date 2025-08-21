美 러버뉴스 주관 ‘2025 일하기 좋은 기업’에 선정 “글로벌 R&D 네트워크 강화 노력 지속”

[헤럴드경제=서재근 기자]금호타이어가 북미 러버뉴스에서 선정한 ‘2025 일하기 좋은 기업에 3년 연속 이름을 올렸다고 21일 밝혔다.

‘일하기 좋은 기업’ 조사는 인적 자원 관리 기관인 ‘워크포스 리소스 그룹’을 통해 북미(미국&캐나다)에 위치한 고무 생산 및 가공 등 관련 업체(15명 이상의 근로자 보유) 가운데 9개의 기업을 선정하였다.

해당 평가는 참여 기업의 직장 내 문화와 정책, 관행 등 환경적인 요소와 직원 개개인이 기업의 측면에서 직접 느낀 경험 및 태도와 관련된 설문조사를 종합적으로 점수를 내어 자격을 갖춘 조직을 뽑는다.

해당 조사를 주관한 러버뉴스는 타이어 포함한 전체 고무 산업계에서 영향력 있는 업계 언론 매체인 유러피언 고무 저널, 플라스틱 뉴스, 타이어 비즈니스와 함께 북미 고무 산업 내 이슈를 다루는 유력 언론 매체이다.

‘일하기 좋은 기업’에 3년 연속 선정된 금호타이어의 북미기술연구소 ‘KATC(Kumho America Technical Center)’는 1990년 미국 오하이오주 애크론에 설립됐으며, 미국시장에 최적화된 제품 개발을 위해 노력하고 있다. 특히 시장동향과 신기술에 대한 정보 입수 및 분석을 통해 북미 소비자의 욕구에 맞는 타이어를 개발하고 있으며 해외 영업지원 등의 역할을 수행하고 있다.

KATC 소장 리차드 쿠나 법인장은 “KATC는 미래 모빌리티의 진화 속에서 금호타이어의 기술 경쟁력을 높이는 핵심 거점 가운데 하나“라며 ”금호타이어는 공정하고 유연한 업무 환경을 조성하여 엔지니어들이 제품 개발과 연구에 몰입할 수 있도록 적극 지원하고 있다. ‘일하기 좋은 기업’에 지속 선정될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

김영진 연구개발본부 전무는 “KATC가 3년 연속 일하기 좋은 기업으로 선정된 것에 매우 기쁘게 생각한다“라며 ”앞으로도 글로벌 연구개발(R&D) 네트워크 강화를 위해 우수 인재 확보 및 양성에 적극적으로 힘쓸 예정”이라고 말했다.