[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 금천구(구청장 유성훈·사진)는 ‘마을정원사 양성 프로그램’을 통해 15명의 정원사를 배출했다고 21일 밝혔다. 금천구는 지난 20일 제1회 수료식을 개최했다.

금천 마을정원사 양성 프로그램은 식물과 정원 조성 등에 대한 교육을 통하여 전문성을 향상하고 주민참여형 정원문화를 확산시키기 위한 사업이다.

6월 18일부터 지난 20일까지 총 10회 진행됐다. 프로그램은 식물의 성장과 발달, 번식에 대한 교육과 정원의 개념, 디자인, 관리에 대한 이론 및 실습으로 구성됐다.

각 수업에는 조경·원예 전문가를 초빙해 정원에 대한 실전 감각과 역량을 키울 수 있었다. 또한 현장 견학 수업을 통해 직접 정원을 경험하고 배웠다.

수료자들은 향후 금천정원지원센터 내 정원 관리뿐만 아니라 정원 관련 행사 등의 자원봉사 활동에도 참여할 예정이다. 이를 통해 주민 누구나 정원을 즐길 수 있는 환경을 조성하고 도심 속 녹색공간을 확대시키고자 한다.

또한 구는 다양한 주민참여형 정원 프로그램을 기획하고 동주민센터·학교와 연계하여 컨설팅 및 봉사활동 체계를 구축할 계획이다.

유성훈 금천구청장은 “정원은 단순한 녹지가 아니라, 쉼과 힐링을 할 수 있는 도심 속 오아시스”라며 “마을정원사와 함께 주민들이 직접 가꾸고 즐길 수 있는 정원문화를 조성하기 위해 노력하겠다”라고 말했다.