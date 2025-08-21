‘게임스컴 2025’서 세가와 협력…체험존 운영 32형 4K QD-OLED 탑재 모니터로 신작 경험 9월 발매 ‘소닉 레이싱 크로스월드’ 몰입 극대화

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성디스플레이가 20~24일(현지시간) 독일 쾰른에서 열리는 ‘게임스컴 2025’에서 게임회사 세가(SEGA)와 함께 신작 게임을 퀀텀닷(QD)-유기발광다이오드(OLED) 화질로 즐기는 체험존을 운영한다고 21일 밝혔다.

삼성디스플레이는 이번 행사를 위해 델, MSI와 협력해 자사 32형 4K QD-OLED가 탑재된 모니터 50대를 설치하고, 관람객들에게 QD-OLED의 탁월한 게이밍 화질 체험 기회를 제공한다. QD-OLED 모니터로 하반기 글로벌 출시 예정인 세가의 ‘소닉 레이싱 크로스월드’를 미리 즐길 수 있다.

세계 최초 4K QD-OLED 게이밍 모니터인 에일리언웨어의 AW3225QF 제품은 240Hz의 고주사율을 갖춰 PC와 콘솔 게이밍 환경 모두에 적합하다.

델의 S3225QC 제품은 AI 강화 3D 공간 오디오를 갖춘 콘솔 게임에 최적화된 모니터다. MSI의 MAG321UP 제품은 MSI OLED Care 2.0 기술로 신뢰도 높은 게이밍 경험을 제공한다.

삼성디스플레이 관계자는 “이번에 전시한 모니터는 비디오전자공학협회(VESA) ‘디스플레이 HDR 트루 블랙 400’ 인증을 획득해 블랙 표현력과 명암비는 물론 컬러 표현력이 뛰어나다”며 “실감나는 화질에 화려한 색상 표현력이 더해져 게임의 몰입감을 배가시킬 것”이라고 설명했다.

삼성디스플레이는 세가 부스 외벽에 65·77인치 QD-OLED TV를 설치해 ‘소닉 레이싱 크로스월드’를 최고의 화질로 소개한다.

9월 정식 발매되는 ‘소닉 레이싱 크로스월드’는 소닉 시리즈의 인기 캐릭터들이 등장하는 레이싱 배틀 게임이다. 다양한 차량과 캐릭터를 조합해 더욱 현란한 게이밍을 즐길 수 있다.

아이보 거스코비치 세가 비즈니스 및 브랜드 최고 책임자는 “한층 더 화려해진 그래픽과 스릴 넘치는 속도감, ‘소닉 레이싱 크로스월드’의 매력을 제대로 경험하기 위한 최고의 선택이 QD-OLED”라며 “빠른 움직임에도 완벽한 화질을 제공하는 QD-OLED로 차원이 다른 몰입감을 느낄 것”이라고 밝혔다.