라푸라푸 구리 광산 환경복구 완료 필리핀 정부로부터 인증서 수취

[헤럴드경제=고은결 기자] LX인터내셔널이 필리핀 라푸라푸 구리 광산의 환경복구 작업을 완료하고 필리핀 정부로부터 공식 인증을 받았다.

LX인터내셔널은 필리핀 환경자원부(DENR) 산하 지질광업청(MGB)으로부터 라푸라푸 광산에 대한 ‘최종 이양 증명서(Certificate of Final Relinquishment)’를 받았다고 21일 밝혔다.

전날 필리핀 마닐라 소재 지질광업청에서 열린 서명식에는 마이클 카발다 지질광업청장을 비롯해 필리핀 정부 인사들이 참석했다.

필리핀 정부가 1995년 광업법 개정을 통해 환경복구를 의무화 한 이래 ‘최종 광산 복구 및 폐광 계획’에 대해 검증하고 이행했음을 공식 인증한 것은 이번이 처음이다. 한국 기업이 해외 광산에 대한 환경복구 작업을 마치고 현지 정부의 공식 승인을 받은 것도 처음이다.

LX인터내셔널은 2008년 라푸라푸 광산을 인수해 구리와 아연을 생산한 뒤, 2018년부터 환경복구 작업에 본격 착수했다. 복구 과정에서 지역 사회와의 상생에도 힘써, 주민들과 협력해 토양·수질 복원과 생태계 회복을 추진했다. 또한 광산 인근 마을의 생활 인프라를 개선하고 초등학교를 건설하는 등 교육 활동을 지원했고, 장학기금을 마련해 주민들의 대학 진학을 도왔다.

카발다 지질광업청장은 “LX인터내셔널의 책임감 있는 환경복구 작업에 대해 감사드린다”며 “기업의 책임감을 바탕으로 한 지속 가능한 개발 및 환경복구 사례이자, 지역사회와 상생한 모범 사례다. 앞으로도 LX인터내셔널의 자원 사업에 대해 적극 협력할 것”이라고 말했다.

LX인터내셔널 관계자는 “이번 성과는 회사와 지역사회, 정부 기관이 함께 만든 결과”라며 “책임 있는 광산 개발과 환경복구가 병행될 수 있음을 입증한 것으로 지속가능한 자원개발 방향을 제시했다“고 전했다.

LX인터내셔널은 지속가능한 자원 사업을 이어갈 계획이다. 지난해 인수한 인도네시아 AKP 니켈 광산의 생산성을 높이기 위해 니켈 자산 추가 인수를 추진 중이며, 중장기적으로는 필리핀 등 해외 구리 자산 투자를 검토하는 등 사업 포트폴리오를 다각화한다.

필리핀은 주요 구리 부존국가 가운데 하나로 구리 외에도 니켈(세계 6위), 코발트(세계 5위), 금 등 광물자원 매장량이 풍부하다. LX인터내셔널은 이를 활용하기 위해 올해 마닐라 지사를 신설하는 등 사업 기회를 적극 찾고 있다.