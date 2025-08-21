[헤럴드경제=신동윤 기자] 비아이매트릭스가 국내 대표 증권사와 대규모 수주 계약을 체결하며 금융 데이터 표준 솔루션 기업으로 자리매김했다고 21일 밝혔다.

비아이매트릭스는 최근 한 국내 대표 증권사와 대규모 수주 계약을 체결하며, 은행·카드·보험사에 더해 증권사까지 고객 포트폴리오를 확장하며 성장 가능성을 입증했다.

금융권은 보안과 신뢰성을 가장 중요한 가치로 꼽는다. 비아이매트릭스 측은 “이번 증권사 수주는 단순한 계약을 넘어, 비아이매트릭스 기술력이 업계 최고 수준임을 입증한 것”이라고 설명했다.

비아이매트릭스는 올해 상반기 누적 매출액이 전년 동기 대비 20%가량 커지면서 업계에서 손꼽히는 수준의 성장세를 보이고 있다. 이는 국내 IT솔루션 업계가 경기 불확실성속에서 성장 정체 현상을 겪는 가운데 이룬 성과라는 게 더 의미가 크다.

비아이매트릭스 관계자는 “AUD플랫폼은 매일 쌓이는 양질의 고객사의 데이터 분석과 의사결정에 실질적인 기여를 할 것”이라며 “이번 수주는 단발성에 그치지 않고, 지속적인 레퍼런스로 작용하며 추가 수주 확대를 기대해볼 수 있다”고 말했다.

한 IT업계 전문가는 “매일매일 쌓이는 방대한 기업 내부의 데이터는 단순 보관이 아니라 기업의 미래를 결정짓는 핵심 자산이다. 데이터 활용 역량 확보는 이제 선택이 아니라 생존 문제로 바뀌고 있다”면서 “비아이매트릭스는 이러한 수요를 가장 빠르게 충족시키는 기업”이라고 평가했다.