LG전자 플래그십 D5 연면적 약 2700㎡, 지상 5층 규모 제품 체험과 브랜드 경험 공간으로 구성 미디어 파사드로 역동적 분위기 연출

[헤럴드경제=김현일 기자] LG전자가 21일 서울 강남에 새로운 브랜드 경험을 제공하는 오프라인 매장 ‘LG전자 플래그십 D5’를 열었다.

LG전자는 기존 LG 베스트샵 강남본점을 전면 리뉴얼해 연면적 약 2700㎡, 지상 5층 규모로 조성했다. 1층은 고객맞이 공간, 2~4층은 제품 체험 공간, 5층은 브랜드 경험 공간으로 운영된다.

‘D5’라는 명칭은 ‘Dimension5(다섯 번째 차원)’를 뜻한다. 고객에게 새로운 차원의 브랜드 경험을 제공하겠다는 의미를 담고 있다.

건물 외관은 백색 테라코타 외장재를 사용해 낮에는 자연광에 따라 은은하게 빛나고, 밤에는 미디어 파사드 영상으로 역동적인 분위기를 연출한다. 1층부터 5층까지 이어지는 대형 사이니지도 설치했다.

1층에는 LG전자의 투명 유기발광다이오드(OLED)로 대형 디지털 월을 조성했다. 고(故) 김창열 화백의 대표작 ‘물방울을 그리는 남자’를 비롯해 다양한 현대미술 작품들을 전시한다.

2층 화질음향체험 존에서는 OLED TV, LG 시네빔의 화질과 사운드를 비교 체험할 수 있다. LG 그램 존에서는 초경량 프리미엄 노트북과 온디바이스 AI 솔루션을 직접 사용해볼 수 있다.

3층은 생활·주방·에어케어 가전 공간이다. 세탁물 특성에 따라 세탁과 건조강도를 자동 조절하는 ‘AI DD 모터’와 6모션 기술을 투명 OLED로 연출한 트롬 존, 여러 냉장고를 비교·조합해볼 수 있는 디오스 존, 에어컨 내부를 분해해 공기 흐름과 정화 과정을 시각적으로 보여주는 휘센 존 등으로 구성됐다.

4층은 초프리미엄 빌트인 주방 가전 브랜드 ‘시그니처 키친 스위트’와 공간 인테리어 가전 ‘오브제컬렉션’ 쇼룸으로 꾸며졌다. 실제 거실·주방·드레스룸을 재현했으며 전문 상담존에서는 맞춤형 구매 상담을 제공한다.

5층은 LG전자의 역사와 비전을 담은 헤리티지 라운지, 비전홀로 구성됐다. 헤리티지 라운지에서는 1958년 금성사 창립부터 현재까지의 발자취를 영상으로 감상할 수 있다. 비전홀에서는 투명 OLED를 활용한 조형물로 미디어 아트를 선보인다.

LG전자는 이번 플래그십을 강남권 프리미엄 소비층뿐 아니라 브랜드 경험을 중시하는 젊은 세대 고객까지 아우르는 거점으로 운영할 계획이다. 글로벌 고객 대상 LG전자의 기술력과 브랜드 가치를 전파하는 주요 채널로도 활용할 방침이다.