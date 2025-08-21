나스닥지수, 기술주 투매 지속·매파적 FOMC 회의록에 하락 코스피, 하락 지속 가능성…삼성전자 등 반도체주 흐름 주목

[헤럴드경제=신동윤 기자] 최근 조정장세를 보이는 코스피 지수가 미국발(發) 악재에 하락세가 이어질지 관심이 집중된다. 금리 인하 기대가 갈수록 약화하고 있는 데다, 미 기술주의 약세가 발목을 잡는 형국이다.

21일 한국거래소에 따르면 전날 코스피 지수는 인공지능(AI) 거품론에 미국 기술주가 급락하면서 사흘째 내려 3130대로 밀려났다.

SK하이닉스(-2.85%), 한미반도체(-3.11%)가 미국 기술주 삭풍에 휘청였다. 다만 삼성전자는 등락을 거듭하다 0.71% 오른 채 마감했다.

올해 증시를 이끈 주도주로 분류됐던 원전주는 체코 신규 원자력발전소 사업 수주 과정에서 미국의 웨스팅하우스사와 ‘굴욕적인’ 계약을 체결했다는 우려가 지속되며 이틀째 하락했다.

코스피가 지난 6월과 7월 각각 13.9%, 5.7% 오른 것과 달리 이달 들어서는 3.6% 내리는 등 좀처럼 힘을 쓰지 못하는 모양새다.

외국인이 최근 4거래일 연속 ‘팔자’를 나타내며 지수를 끌어 내리고 있다.

이날 새벽 공개된 미국 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 의사록은 다소 매파적으로 나타나 금리 인하 기대를 약화했다.

의사록에 따르면 7월 회의에선 금리인하를 주장하는 소수의견은 2명에 그쳤고 인플레이션에 대한 우려가 전반적으로 우세했다. 금리인하를 지지하는 위원이 더 많았을 것이라는 기대감을 꺾으며 시장에 충격을 줬다.

한지영 키움증권 연구원은 “7월 FOMC 의사록에서 9월에도 금리를 쉽게 내리기 어렵다는 식의 이야기가 나오면서 시장의 금리인하 기대감을 낮추고 있다”며 “9월 금리 동결 확률이 어느덧 상승하고 있다”고 설명했다.

최근 매사추세츠공대(MIT)가 보고서에서 기업들이 생성형 AI를 도입했음에도 약 95%의 기업은 별다른 이득을 보지 못했다고 지적하면서 기술주에 대한 투자심리도 지속해 위축됐다.

엔비디아(-0.14%)가 내렸으며, 필라델피아반도체지수도 0.72% 하락했다.

이에 기술주 중심의 나스닥지수가 0.67% 내렸으며 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수도 0.24% 하락했다. 다우존스30산업평균지수는 0.04% 오르는 데 그쳤다.

이날 국내 증시도 하락세가 지속될 수 있겠다. 다만 전날 낙폭이 컸던 종목을 중심으로는 저가 매수세가 유입될 수 있다.

미국 연방준비제도(Fed·연준)의 최대 연례행사인 ‘잭슨홀 회의’가 사흘 일정으로 열리는 가운데 오는 22일 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 연설이 예정돼 관련 경계감이 유입될 수 있다.

고용지표는 악화하고 물가는 오르는 등 고용·물가 지표가 상반된 모습을 보이는 상황에서 파월 의장이 금리 인하와 관련해 어떤 입장을 드러낼지 투자자들의 이목이 쏠리고 있다.

한지영 연구원은 “시장의 금리 인하 기대감이 낮아진 가운데 내일 밤 예정된 잭슨홀 회의는 큰 기대 없이 ‘내려놓음’의 마음가짐으로 임하는 게 맞지 않나 싶다”면서도 “국내 증시는 단기 과매도 국면에 놓여 있는 만큼 오늘은 낙폭과대 주도주를 중심으로 반등이 일어날 수 있다”고 내다봤다.

일각에서 삼성전자가 엔비디아에 납품한 6세대 고대역폭메모리(HBM4) 샘플이 초기 품질 시험을 통과해 최종 양산 직전 단계에 진입했다는 보도가 나온 가운데 관련 종목의 주가 흐름도 주시해야 한다.