14일 현대로템 창원공장 르포 폴란드 수출 위한 K2 전차 생산현장 참관 1~3공장 K2·K808 등 생산, MRO도 이뤄져 “폴란드가 반한 매력은 명중률과 납기일” 지난 1일 2차 계약으로 ‘방산협력’ 기대감↑

[헤럴드경제(창원)=김성우 기자] #. 국방색 K2 전차들이 시험장 한가운데서 굉음을 내질렀다. 제자리에서 90도 회전하더니 이내 시속 65㎞로 직선 질주한다. 전차 위에 선 승무원들은 관람석을 향해 경례를 올리며 세계로 뛰는 ‘K-방산’에 대한 자부심을 숨기지 않았다. 이 전차들은 내달 폴란드로 수출되는 ‘K2 갭필러’ 물량 20대 중 일부다.

지난 14일 취재진이 찾은 현대로템 창원공장은 K2 전차의 수출 준비로 분주했다. 작업자들은 군용색 차체와 부품 사이를 오가며 분주히 손을 놀리고, 각양각색의 부품이 조립돼 전차의 형태를 갖춰나갔다.

창원공장의 생산시설은 크게 1~3공장으로 나뉜다. 1공장은 현대로템이 생산하는 K2 전차의 조립과 우리군에 납품이 이뤄지고 있는 K1 전차의 MRO(정비) 작업이 진행되고 있었다.

대한민국과 폴란드 국기가 나란히 걸린 공장 아래는 부품을 나르는 노란색 크레인이 나란히 설치돼 있고, 바로 아래 라인에서는 작업자들의 보수 작업이 한창이었다. 크레인은 수백㎏에 달하는 엔진과 주요 부품을 이동시키는 용도이며, 차체 조립이 완료된 후 바닥에 깔린 운송장비를 통해 운송이 이뤄진다.

1공장에서는 용접과 도색을 마친 포신이 포탑 프레임과 결합되는 장면이 눈에 들어왔다. 포탄이 발사되는 포신과 포탑 구조물, 물체의 열을 감지해 영상으로 보여주는 열상장치 등이 함께 조립되는 공정이다.

이렇게 조립된 포탑은 1공장 내에 위치한 ‘전차 조준감사장’에서 테스트를 받는다. 조준감사장은 실사격을 하지 않아도 시뮬레이션 장비들 을 통해 막 조립된 포탑의 조준경과 주포의 조준 및 지향점을 검사할 수 있도록 하는 장소다. 여기서 가상 사격 시험을 거쳐야만 세상에 나갈 수 있다.

현대로템 관계자는 “K2 전차는 경사면에서도 밀리지 않고, 주행 중에도 포신이 표적을 놓치지 않는다”며 “최근 현장 시연에서는 폴란드 관계자들이 원거리 명중률에 혀를 내둘렀다”고 설명했다.

2공장은 전차 구조물 가공과 K808 장갑차를 제작하기 위한 공간이다. 1공장과 인접한 구역에서는 대형 밀링 장비를 활용한 구조물 가공이 이뤄지고 있었다. 이탈리아제(4000rpm)와 미국제(1600rpm)로 총 6개의 밀링 장비로 구성됐다.

현장에서 만난 한성욱 현대로템 방산공장장(상무)은 “좌표 데이터를 입력하고, 여기에 맞춰서 작업자가 제품을 제조하는 자동화 방식을 차용하고 있다”라면서 “공장에서는 과거 많은 사람이 하던 일을 이제는 2명이 해낼 정도로 효율성이 높아졌다”고 설명했다.

차륜형 장갑차인 K808은 시속 100㎞의 속도로 주행이 가능하다. 이날 제작이 이뤄지는 모델은 지휘용 차량이었다.

총 11명이 탑승가능한 기본모델과 다르게 내부 회의용 테이블과 빔프로젝터·대형 스크린·통신장비 등을 설치해 10명이 탈 수 있도록 돼 있다. 수륙양용으로 설계돼 후미에 수상추진기를 장착하는데, 필요시 강이나 호수도 건널 수 있다. 내부에는 양압장치가 설치돼 있어 화생방 공격 등에도 탑승 인원을 보호한다.

HD현대인프라코어가 제작한 1500마력급 국산 엔진이 탑재되는데 지난 2023년까지 진행된 3차 양산부터 엔진의 완전 국산화가 이뤄진 상태라고 한다. 타이어는 독일 컨티넨탈이 생산한 ‘런플랫’ 기능을 갖춘 특수 제품으로, 피탄된 상태에서도 시속 48㎞로 1시간 이상 주행이 가능하다.

좌석 역시 기존 군용 차량과 달리 병사 인권을 고려해 충격 흡수 기능이 강화된 전용 시트가 탑재되고, 병력의 쾌적한 근무환경을 위해 공조 시스템도 철저하게 갖췄다.

현장 관계자는 “기본형과 지휘형·작전형 등 다양한 파생형 모델을 갖추면서 해외에서도 우리 제품의 높은 쓰임에 엄지를 치켜세우고 있다”면서 “최근 칠레와의 계약 등 해외 수출 문의와 실제 수출 사례도 점차 늘어나고 있다”라고 설명했다.

3공장은 현장에서 공조시스템이 설치되는 장소로, 제품에 탑재될 부품들을 용접하는 작업이 이뤄진다.

업계에서는 기대가 높은 제품 중 하나로 폴란드로 수출되는 K2 갭필러 전차를 꼽는다. 이 전차는 앞선 1차계약을 통해 폴란드가 기존에 보유했던 레오파르트 전차를 우크라이나에 지원하면서 생긴 공백을 메우기 위해 제작된 제품이다. 국내 3차 양산형 K2를 기반으로 하면서도 폴란드군의 요구에 맞춰 무전기, 전자관리시스템(DMS) 등을 더했다.

수출을 담당한 최우석 현대로템 폴란드사업추진팀 팀장은 “폴란드 관계자들이 3~5㎞ 떨어진 거리의 표적을 명중시키는 우리 K2 전차의 성능을 보고 극찬했다”면서 “동시에 우리 기업의 빠른 납기를 보고서도 많이 만족하고 감탄했다”라고 강조했다.

한성욱 공장장도 “창원공장은 1978년부터 한국형 전차 생산을 이어온 곳”이라며 “빠른 납기와 높은 품질을 확보하면서 해외 소비자들의 만족을 이끌어내기 위해 최선을 다하고 있다”고 밝혔다.

계약규모만 총 9조원에 달하는 2차 계약의 물량은 총 180대. 이 중 117대는 현대로템이 국내에서 생산해 공급하고, 나머지 63대는 폴란드 현지에서 생산된다. 현대로템은 이번 2차 계약에 K2를 기반으로 사는 구난전차·개척전차·교량전차 등 81대 계열차량도 함께 포함시켰다.

이 중 핵심은 폴란드군 최적화 모델 ‘K2PL’이다. K2PL은 미래 전장을 대비한 성능개량형 모델로 평가된다. 하드킬 방식 능동방호장치(APS), 12.7㎜ 원격무장장치(RCWS), 드론 재머(드론의 작동을 방해하여 무력화시키는 장치) 등이 적용되며 한층 보강된 단단한 장갑으로 무장하고 있다.

일부 물량이 현지에서 바로 생산되는 만큼 한국과 폴란드간 방산 협력에 더욱 기여할 것이란 전망도 나온다. 방위사업청은 현재 폴란드 외에도 다수의 유럽 국가들과 우리 무기체계의 수출을 논의하고 있는 것으로 전해졌다.

이정엽 현대로템 디펜스솔루션본부장(부사장)은 “K2 전차는 단순한 수출품이 아니라 한-폴란드 간 중장기 국방 파트너십을 공고히 하는 상징적 존재”라며 “이번 수출은 K-방산이 글로벌 4대 강국으로 나아가는 교두보”라고 강조했다.