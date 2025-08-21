중구, 민방위 대피소 바로알기 캠페인... 8월 20일 민방위 대피훈련과 연계해 민방위 대피소 인식제고 캠페인

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 중구(구청장 김길성)가 20일 각 동의 주민자치위원회와 함께 ‘민방위 대피소 바로알기 킴페인’을 실시했다.

이번 캠페인은 재난·전쟁 등 위급상황 발생 시 주민들이 신속하고 안전하게 대피할 수 있도록 지역 내 73개소 대피소 위치와 대피 요령을 알리기 위해 마련됐다.

구는 평소 대피소 위치를 알지 못해 발생할 수 있는 주민 불편을 해소하고, 실제 위기 발생 시 혼란을 최소화하기 위해 관내 민방위 대피소 현황을 한눈에 확인할 수 있는 ‘민방위 대피소 안내 지도’를 제작·배포했다.

또 온라인 중구 전자지도를 통해서도 누구나 쉽게 확인할 수 있도록 했다.

이번 캠페인은 민방위 대피훈련과 연계해 15개 동에서 동시에 진행됐다. 특히 약수동과 다산동은 이동 인구가 많은 약수사거리에서 합동 캠페인을 전개했다. 김길성 구청장도 직접 현장을 찾아 주민자치위원, 통장들과 함께 안내 지도를 배부하고 대피 유도 훈련에 참여했다.

중구는 이번 캠페인을 통해 73개 민방위 대피소를 적극 안내하고, 주민들이 평소 거주지 주변 대피소 위치를 숙지할 수 있도록 했다.

김길성 구청장은 “민방위 대피소는 재난과 위기 상황에서 주민의 생명을 지키는 최후의 보루”라며 “주민들께서 평소 대피소 위치를 확인하고 실제 상황에서도 당황하지 않도록 대비하기를 바란다”고 밝혔다.