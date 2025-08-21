산업장관, 22일 출국...미 상무·에너지부 장관 면담 여한구 통상, 20일 출국...USTR과 관세협상 후속조치 협의 원전수출 관계자들 동행...한미 원전협력 구체적 결과 나올지

[헤럴드경제=배문숙 기자]한미관세협상 타결의 주역인 김정관 산업통상자원부 장관과 여한구 산업부 통상교섭본부장이 오는 25일 예정된 한미정상회담 선발대로 이번주 미국을 찾는다.

이번 한미정상회담 경제사절단 명단에 이재현 CJ 그룹회장과 최수연 네이버 대표, 최윤범 고려아연 회장 등도 이름을 올린 것으로 확인됐다. 다만 이 회장이 건강상 이유로 불참할 경우, 손경식 회장이 대참할 가능성도 점쳐진다.

21일 정부에 따르면 김 장관은 22일 미국 워싱턴DC에 도착한 후 하워드 러트닉 미 상무장관과 크리스 라이트 미국 에너지부 장관을 연이어 만날 예정이다.

특히 이번 김 장관 출장에는 통상차관보와 원전산업정책국장, 자원산업정책관, 투자정책관, 조선과장 등이 동행한다. 원전국에서는 김 장관의 첫 미국 출장에도 동행했던 원전수출진흥과 관계자들이 그대로 이름을 올리면서 한미원전협력의 구체적인 결과가 도출될 가능성에 관심이 커지고 있다.

한미정상회담에서 한국수력원자력이 미국 웨스팅하우스와 합작법인(JV)을 설립해 미국 원전시장에 진출하는 방안이 논의될 전망이다. 한수원은 올해 1월 웨스팅하우스와 지식재산권 분쟁 합의를 맺으며, 북미 시장에 직접 진출 길이 막힌 상태다.

이에 따라 JV란 우회로를 통해 미국 신규 원전 프로젝트에 참여할 것으로 보인다. 도널드 트럼프 미 대통령은 지난 4월 인공지능(AI), 데이터센터 등으로 급증하는 전력 수요를 감당하기 위해 2050년까지 원전 약 300기를 추가 건설하겠다는 행정명령에 서명했다.

김 장관은 이번 미국 출장기간에 마이크로소프트(MS), 넷플릭스, 코닝 등 현지 주요 기업들과 만나 한국에 대한 투자 요청을 할 것으로 보인다.

또 워싱턴D.C에서 필라델피아로 이동해 필리조선소를 방문할 것으로 알려진다. 필라델피아에 있는 필리조선소는 한화가 지난해 인수했으며 마스가 프로젝트의 핵심 시설이 될 가능성이 크다.

여한구 통상본부장은 한미관세실무협상 수석대표인 박정성 무역투자실장을 비롯한 대미협력TF과 미주통상과 관계자들로 구성된 출장단과 함께 전날 미국으로 출국한 후 워싱턴D.C에 도착했다. 여 본부장은 제이미슨 그리어 미무역대표부(USTR) 대표를 만나 지난달 30일 타결된 한미관세협상의 후속조치에 대해 협의할 것으로 보인다.

지난 관세 협상에서는 ‘봉합’ 수준에서 넘어간 농산물 검역 온라인 플랫폼법(온플법) 등 비관세 장벽 문제와 관련해서도 한미 간에 추가 시장 개방 등 문제를 놓고 인식 차가 있는 상황이어서 미국 측 공세에 우리나라가 어떻게 추가 개방 압력을 막고 선방할 수 있을지에 이목이 집중되고 있다.

또한 25일(현지시간) 한미정상회담에 이어 진행될 한미정상 초청 경제인 행사에는 우리 측은 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK 회장, 정의선 현대차 회장, 구광모 LG 회장, 조현태 대한항공 회장 등 대미투자 국내 기업 대표 15명이, 미국에서는 엔비디아, 보잉 등이 각각 참석할 예정이다. 대한항공은 오는 2029년 말까지 미국 보잉으로부터 중형 항공기인 B737-10 여객기 12대를 구매한다고 최근 밝힌 바 있다.