신청 접수 9월 1일~5일…1종 보통면허소지자 16명

[헤럴드경제=박준환 기자]의왕시(시장 김성제)가 2025년 취업프로그램 ‘소형지게차 면허 취득 과정(2기)’에 참여할 교육생을 모집한다.

모집 대상은 주민등록상 의왕시에 거주하는 구직자 16명으로, 1종 보통 운전면허 소지자면 신청이 가능하다. 단, 고용보험 가입자 및 사업자등록증 소지자는 참여할 수 없다.

교육은 9월 15일과 9월 16일, 2일간 수원시 소재 중장비전문학원에서 개인별 총 15시간 과정으로 이뤄지며, 9월 17일에는 참여자를 대상으로 별도의 취업 특강(3시간)도 진행될 예정이다.

신청은 오는 9월 1일부터 9월 5일까지 4일간 진행되며, 의왕시 기업일자리과 일자리사업팀(의왕시 시청로 11, 의왕시청 신관 2층)을 본인이 직접 방문해 신청서를 제출하면 된다.

참가 신청 서식 등 기타 프로그램에 관한 자세한 사항은 의왕시 홈페이지 공지사항란을 통해 확인할 수 있다.

주종수 기업일자리과장은 “건설기술과 관련한 직업 수요가 꾸준히 있다”며 “취업과 관련한 유용한 계기를 제공하게 될 이번 프로그램에 구직자들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 했다.