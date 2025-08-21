한은, 7월 생산자물가 발표 시금치 171.6%·배추 51.7% 폭염·폭우에 밥상 물가 폭등

[헤럴드경제=홍태화 기자] 생산자물가가 2개월 연속 상승했다. 특히 불볕더위과 폭우로 농산물 작황 상황이 크게 악화하면서 시금치는 한 달 사이 170%가 넘게 폭등했다. 먹거리 인플레이션이 다시 나타나고 있는 모양새다.

21일 한국은행이 발표한 2025년 생산자물가지수(잠정) 통계에 따르면 7월 생산자물가는 전월 대비 0.4% 올랐다. 지난해 같은 달과 비교하면 0.5% 상승했다.

생산자물가는 지난 4월(-0.2%)과 5월(-0.4%) 연달아 내렸다가 6월(0.1%)부터 다시 오르기 시작해 지난달까지 2개월 연속 오름세를 이어갔다.

세부적으로 나눠보면 7월 농림수산품 생산자물가는 농산물(8.9%) 및 축산물(3.8%) 등이 오르면서 전월대비 5.6% 급등했다.

특히 시금치는 한 달만에 171.6% 폭등했고 배추도 51.7%나 뛰었다. 시금치는 전년동월대비로도 44.2%나 상승했다. 이외에도 쇠고기(6.5%), 돼지고기(4.2%), 기타어류(11.3%), 넙치(9.3%) 등의 전월 대비 오름세가 거셌다.

공산품은 석탄및석유제품(2.2%) 및 컴퓨터·전자및광학기기(0.6%) 등이 올라 0.2% 올랐다. 전력·가스·수도및폐기물은 주택용전력(-12.6%) 등이 내려 1.1% 하락했다. 서비스는 음식점및숙박서비스(1.1%) 및 금융및보험서비스(1.4%) 등이 올라 0.4% 상승했다.

특수분류별로 봐도 먹거리 인플레이션 현상이 두드러졌다. 7월 식료품 생산자물가는 전월대비 2.6% 상승했고, 신선식품은 9.9% 폭등했다.

반면, 에너지는 0.4% 하락했고, 정보통신(IT)은 0.3% 상승하는 데 그쳤다. 식료품및에너지이외는 전월 대비 0.2% 올랐다.

이와 관련 이문희 한은 물가통계팀장은 “시금치와 배추는 7월 폭염과 폭우 등 기상 여건에 따라 작황이 좀 안 좋았다”며 “전년 동월대비로도 7월 폭염 일수가 좀 많아서 높은 수준을 보인다”고 설명했다. 이어 “쇠고기와 돼지고기는 행락철에 따라 수요가 증가한 영향도 생산자물가에 영향을 미쳤다”고 덧붙였다.

소비쿠폰 발급에 따른 수요자 측 물가 상방 압력이 있었느냐는 질문에는 “소비쿠폰의 지급이 7월 하순부터 시작돼 그 영향이 본격적으로 있었는지 통계적으로 파악하기는 어렵다”면서도 “수요 증가 기대감이 일부 영향을 주었을 수는 있을 것 같고, 공급과 수요가 복합적으로 가격에 영향을 줬을 것”이라고 답했다.

수입품까지 포함해 측정하는 7월 국내공급물가는 지난달과 비교해 0.8% 뛰었다. 원재료(4.6%), 중간재(0.4%) 및 최종재(0.5%)가 모두 올랐다.

국내 출하에 수출품까지 더한 총산출물가는 0.6% 상승했다. 전력·가스·수도및폐기물(-1.1%) 등이 내렸으나 공산품(0.6%) 등이 상승하면서 오름세를 주도했다.