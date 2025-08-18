19일 ‘변호사법 위반’에 이어서 21일 도이치모터스 주가조작 조사

[헤럴드경제=김성우 기자] 김건희 여사의 의혹들을 수사하는 민중기 특별검사팀이 김 여사의 최측근으로 알려진 이종호 전 블랙펄인베스트 대표를 금주 최소 두 차례 소환할 예정인 것으로 전해졌다.

18일 법조계에 따르면 특검팀은 19일과 21일 오전 10시 이 전 대표를 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 사무실로 불러 조사한다. 지난 5일 구속된 이후 두 번째, 세 번째 출석 조사에 해당한다.

특검팀은 19일엔 이 전 대표를 피의자 신분으로 소환해 변호사법 위반 혐의를 추가로 조사한다는 구상이다. 이 전 대표는 도이치모터스 1차 주가조작 ‘주포’인 이정필씨로부터 2022년 6월∼2023년 2월 25차례에 걸쳐 8000여 만원을 받고 그가 형사재판에서 실형 대신 집행유예를 선고받을 수 있도록 힘써주겠다고 말한 혐의를 받고 있다.

특검팀은 지난 1일 구속영장을 청구했고 법원은 5일 증거인멸 우려를 명목으로 영장을 발부했다. 이 전 대표는 수사 발단이 된 이정필씨 진술이 허위라며 혐의를 전면 부인하고 있다.

오는 21일에는 이 전 대표를 김 여사의 도이치모터스 주가조작 가담 의혹과 관련한 참고인 신분으로 소환한다. 김 여사는 2009∼2012년 발생한 도이치모터스 주가조작에 돈을 대는 ‘전주’(錢主)로 가담한 혐의(자본시장법 위반)를 받고 있다.

이 전 대표는 이른바 ‘2차 작전’ 시기 김 여사의 계좌 관리인이자 시세조종 컨트롤타워 역할을 한 인물로, 권오수 전 도이치모터스 회장 등 8명과 함께 기소돼 대법원에서 전원 유죄 판결이 내려졌다.