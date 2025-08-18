[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도시장상권진흥원은 최근 중소벤처기업인증원의 ‘인권경영시스템 인증’을 획득하고 18일 양평군 본원에서 인증서 수여식 및 현판식을 열었다고 밝혔다.

이날 현판식에는 경상원 김민철 원장과 임직원, 중소벤처기업인증원 엄진엽 원장 등 양 기관 관계자들이 참석해 인증서를 수여하고 향후 지속 가능한 인권 경영을 실천할 것을 다짐했다.

‘인권경영시스템 인증’은 국제표준화기구(ISO)의 요구사항과 국제인권선언, 국가인권위원회의 가이드라인을 기반으로 경영활동 전반에 걸쳐 인권을 보호하기 위한 관리 시스템이다.

경상원은 이번 심사에서 ▷기관의 미션·비전과 연계된 인권 비전 수립 ▷인권 경영 중장기 실천 체계의 지속적 운영 ▷조직 특성을 반영한 인권 영향 평가 실시 등의 항목에서 우수한 평가를 받았다.

특히 경상원은 경기도 내 전통시장, 골목상권, 소상공인 등을 대상으로 상권 지원·활성화 사업을 추진하면서 인권침해 상담센터, 클린신고센터, 공익신고, 내부 익명신고 채널 ‘청렴소리함’ 등을 운영하며 인권 보호에 앞장서 왔다.

김민철 원장은 “이번 인증은 모든 이해관계자의 인권을 보호하고 존중하자는 경상원의 핵심 가치와 가치 실현을 위해 임직원이 전사적으로 함께 실천해온 결과다”라며 “앞으로도 인권 존중 문화 확산을 위해 노력하겠다”고 말했다.