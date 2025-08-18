어린이들이 직접 그린 태극기 속에 나라사랑의 마음 담아

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구 이필형 구청장은 광복 80주년을 맞아 18일 동대문구청 2층 강당에서 열린 ‘어린이 태극기 그림 그리기 대회’에 참석해 어린이들을 격려했다.

이번 대회는 한국자유총연맹 동대문구지회가 주최·주관, 지역 내 어린이 70여 명이 참여했다. 어린이들이 태극기를 직접 그리고 색칠하며 나라사랑 정신을 자연스럽게 배우고, 애국심을 키울 수 있도록 마련된 자리다.

이필형 동대문구청장은 “아이들의 그림 한 장 한 장에서 나라를 사랑하는 마음이 고스란히 전해졌다”며 “어린이들이 태극기를 통해 나라사랑 정신을 배우고, 지역사회가 함께 이를 응원할 수 있어 매우 뜻깊다. 구에서도 앞으로 어린이와 청소년들이 건강하게 성장할 수 있는 다양한 교육·문화 활동을 적극 지원하겠다”고 말했다.

행사를 주최한 홍유식 지회장은 “이번 대회를 통해 어린이들이 태극기의 소중함을 마음 깊이 새기고, 우리나라의 밝은 미래를 함께 그려나가길 바란다”며 “앞으로도 자유총연맹은 어린이와 지역 주민들과 함께 애국심을 고취하는 활동을 꾸준히 이어가겠다”고 밝혔다.

대회 시상은 약 2주 후 별도의 시상식을 통해 진행될 예정이다.

한국자유총연맹 동대문구지회는 1963년 설립 이후 자유민주주의 가치 수호와 발전을 위해 다양한 사회운동을 전개해 왔다. 매년 태극기 행사, 안보 현장 견학, 통일을 위한 자유수호 활동, 이웃돕기 등 지역사회 발전과 봉사활동을 꾸준히 이어가고 있다.