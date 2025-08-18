[헤럴드경제=함영훈 기자]롯데월드 어드벤처 부산은 오는 9월 5일(금) 신규 야간 멀티미디어 맵핑쇼 ‘GLorry Lights(글로리 라잇)’를 선보인다. ‘GLorry’는 ‘찬란함’을 뜻하는 ‘Glory’와 롯데월드의 대표 캐릭터 ‘Lorry(로리)’를 결합한 합성어이다.

롯데월드 부산은 머지않아 가을 시즌 콘텐츠와 신규 어트랙션 오픈 소식을 알릴 예정이다. 이번 글로리 라이트은 가을 이후 부산 롯데월드 콘텐츠 확장의 서막이다.

이번 공연은 테마파크의 상징인 ‘로리캐슬(Lorry castle)’을 배경으로 펼쳐지는 야외 멀티미디어 캐슬 맵핑쇼로, 지금까지 해외 유명 테마파크와 롯데월드 어드벤처(서울)에서 즐길 수 있었던 최첨단 기술이 집약된 콘텐츠다.

46m의 로리캐슬 외벽 전체를 스크린 삼아 3D 영상을 투사해 밤하늘 아래 입체감 넘치는 성의 모습을 연출하며 성 전체를 다채로운 빛으로 물들인다.

여기에 4종의 특수효과를 더해 성의 좌우와 탑을 화려하게 장식하며 한층 몰입감 있는 시각적 즐거움을 제공한다.

이번 공연의 핵심은 롯데월드 부산 전체 테마 스토리인 ‘로리 여왕이 다스리는 왕국’을 무대로 한다는 점이다. 오우거들의 광산마을(언더랜드 존) 등 여섯 개의 공간(존)으로 구성된 세계관을 바탕으로, 각 공간의 상징과 모티프가 하나의 서사로 연결되며 로리캐슬 외벽 위에 입체적으로 펼쳐진다. 또한 스토리와 연계된 테마송과 화려한 사운드 효과를 함께 연출해 콘텐츠의 매력을 배가시킨다.

일몰 후 공연 전에는 시즌 별 테마 영상을 상시 송출해 또 하나의 볼 거리를 선사한다. 롯데월드 부산의 시즌 콘셉트를 담은 영상은 시즌마다 달라지는 분위기와 색감으로 매 시즌 새로운 경험을 제공할 것으로 기대된다.