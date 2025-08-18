이천포럼 2025 참가 포럼서 글로벌 AI 전문가들 혁신 사례 공유 지난해부터 그룹 리밸런싱 진두지휘

[헤럴드경제=한영대 기자] “파괴적 혁신에 잘 대응해야 한다는 생각이 들었습니다.”

최창원 SK수펙스추구협의회의장(부회장)이 18일 서울시 광진구 워커힐호텔에서 열린 이천포럼 2025에서 기자와 만나 이날 행사에 참석한 소회를 묻자 이같이 답했다. 대외적 발언을 가급적 삼가하는 최 의장 스타일을 고려했을 때 이례적으로 메시지를 낸 것이다.

SK 핵심 연례 행사 중 하나인 이천포럼은 이날 ‘인공지능(AI)과 디지털전환(DT)’ 주제로 진행됐다. 이날 행사에 참여한 글로벌 AI 전문가들은 AI 혁신 사례를 공유했다. 이날 포럼에서 언급된 사례를 근거로 SK가 글로벌 경쟁에서 생존하기 위해서는 과감한 혁신이 필요하다고 최 의장은 판단한 것으로 관측된다.

이날 포럼에 참석한 모하마드 알리 IBM 수석부회장은 AI 도입에 따른 생산성 향상 사례를 공유했다. 알리 수석부회장은 “IBM은 생성형 AI를 전체 비즈니스에 확대 적용하기 위해 노력하고 있다”며 “그 결과 올해 초 35억달러(약 5조원) 규모의 생산성 향상에 성공했다”고 설명했다.

IBM에서 도입중인 HR 솔루션인 ASK HR도 언급하며 “2500개의 HR 프로세스를 하나의 AI 프로그램에 통합했는데, 그 결과 인사 운영 예산 40%를 절감하는 데 성공했다”고 강조했다.

알리 IBM 수석부회장은 AI 혁신을 위한 선결 과제로 리더십과 AI 정책 설립, AI를 사용하고자하는 직원들의 마인드를 언급했다. 그러면서 “모든 직원들 대상으로 일찌감치 AI 교육을 진행했고, 고위직 임원들한테도 AI를 잘해야만 승진할 수 있다는 메시지를 내놓았다”고 말했다.

SK가 글로벌 AI 시장에서 존재감을 키우기 위해서는 사업 구조 최적화 즉 리밸런싱이 성공적으로 이뤄져야 한다고 재계는 평가하고 있다. 2023년 SK 하반기 임원 인사에서 수펙스추구협의회의장으로 선임된 최창원 부회장은 그룹의 리밸런싱을 진두지휘하고 있다. 최창원 부회장 주도로 리밸런싱이 진행된 결과 그룹 내 AI 전환 속도가 빨라지고 있다고 업계는 평가하고 있다.

대표적으로 SK이노베이션은 SK텔레콤과 손잡고 자체 AI 플랫폼인 ‘명장 AI 플랫폼’ 도입을 추진하고 있다. SK하이닉스는 반도체 5대 공정인 증착 공정에 AI 기술 도입을 추진하고 있다.

한편, SK 이천포럼은 이날을 시작으로 2박 3일간 진행된다. 20일 진행될 예정인 폐막식에서는 최태원 SK그룹 회장이 연설에 나설 예정이다.