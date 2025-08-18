(무)다이렉트로채우는종신보험 다이렉트 가입·합리적인 보험료 최대 환급률 142%…70세 가능

[헤럴드경제=박성준 기자] 라이나생명은 종신보험을 인터넷으로 빠르고 편리하게 가입할 수 있도록 가입 채널을 디지털 채널로 확대해 판매한다고 18일 밝혔다.

‘(무)다이렉트로채우는종신보험’은 라이나생명 최초의 디지털 전용 종신보험이다. 디지털 채널을 통해 간편하게 가입할 수 있다. 합리적인 보험료로 짧은 기간 납부하고 오랜 기간 보장받을 수 있는 것이 특징이다.

상품은 가입 나이 60세 이하의 남성을 기준으로 7년 납입 시 경과 기간에 따라 ▷7년 시점 99.9% ▷10년 119.5% ▷15년 130.5% ▷20년 142.4%의 환급률을 제공한다. 단, 납입기간 중 해지 시에는 환급금이 적거나 없을 수 있다.

가입 가능 나이는 20세부터 70세까지다. 전화상담 없이 24시간 다이렉트로 가입할 수 있다. 신용카드, 카카오페이, 토스페이 등 다양한 결제 수단을 지원한다.

가입 감사 이벤트도 진행한다. 월 보험료 기준으로 최대 3만원까지 신세계 모바일 상품권을 제공한다. 가입 후 2회차까지 보험료를 납부하고 상품권 발송 시점까지 계약을 유지하는 경우 상품권을 받을 수 있다.