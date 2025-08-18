지중해 대통령 별장서 포일보드 즐기는 모습 파파라치에 포착

[헤럴드경제=김지헌 기자] 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 지중해에서 여름휴가를 보내면서 서핑을 하고 상의를 탈의한 채 망중한을 즐기는 모습이 카메라에 포착됐다.

17일(현지시간) 영국의 일간 텔레그래프와 미국의 연예매체 TMZ 등에 따르면 마크롱 대통령은 이달 초 프랑스 남부 지중해 연안의 브레강송 요새 앞바다에서 서핑을 하며 여름휴가를 보냈다.

파파라치에 찍힌 사진들을 보면 마크롱은 바다에서 서핑용 웻슈트를 입고 포일보드를 즐겼다.

포일보드는 일종의 수중익 보드로, 아래에 날개가 달려서 고속으로 달리면 보드 자체가 물 위로 떠 오르는 구조의 보드다.

텔레그래프는 마크롱이 평소 즐겨 입는 감청색 정장을 벗고 웻슈트 차림으로 보드를 타며 일몰을 배경으로 웃는 모습이 포착됐다고 전했다.

마크롱 대통령의 부인 브리지트 마크롱 여사도 함께 포착됐다.

그는 자신의 손자 한명과 함께 제트스키를 타고서 남편을 흐뭇한 표정으로 바라보는 모습이다.

프랑스 연예주간지 부아시는 최신호 표지에 마크롱의 사진을 싣고 ‘잘생긴 할아버지’라는 설명을 달았다. 미국 연예매체 TMZ도 요트에서 마크롱 대통령이 상의를 벗은 사진 등을 소개하며 “배에 식스팩도 있다”고 전했다.

마크롱 대통령은 이번 휴가 때 프랑스의 유명 배우이자 코미디언인 대니 분과 함께 공연을 관람하기도 했다고 텔레그래프는 전했다.

이 사진들은 이달 초 프랑스 대통령의 여름 별장인 브레강송 요새 앞바다에서 찍힌 것들이다.

브레강송 요새는 마르세유와 니스 사이에 있는 브레강송 곶의 바위 위에 15세기경 지어진 성채다. 프랑스 정부는 이를 개조해 1960년대 샤를 드골 대통령 때부터 대통령의 여름 별장으로 활용하고 있다.

마크롱 대통령은 휴가지인 이곳에서 지난 13일 유럽 주요국 정상들과 원격으로 우크라이나 문제를 논의하는 등 업무도 병행했다.

올해 47세(1977년생)로 주요국 정상 중 비교적 어린 축에 속하는 마크롱 대통령이 운동으로 땀 흘리는 모습을 보여주며 젊음과 남성미를 뽐낸 건 이번이 처음이 아니다.

지난해에는 대통령 공식 사진가인 소아지그 드 라 므와소니에의 인스타그램 계정을 통해 마크롱 대통령이 두드러진 이두근을 과시하며 복싱 글러브를 낀 채 샌드백을 치는 모습이 공개되기도 했다.