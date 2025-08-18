[헤럴드경제=김보영 기자] 필리핀 수도 마닐라에서 일본인 관광객 2명이 괴한의 총격을 받고 사망하는 사건이 발생했다.

18일 NHK방송 등에 따르면 필리핀 주재 일본대사관은 40대와 50대인 일본인 남성이 15일 오후 10시40분쯤 택시에서 내린 직후 다가온 남성이 쏜 총에 맞고 숨졌다고 밝혔다.

가해자는 피해자 소지품을 빼앗은 뒤 또 다른 남성과 함께 오토바이를 타고 도주해 경찰이 행방을 쫓고 있다.

범행 현장은 노래방과 음식점, 호텔 등이 들어서 일본인 등 외국인 관광객이 많이 찾는 번화가로, 피해자들은 모두 인근 숙소에서 머무르던 관광객이었다.

필리핀에서는 최근 일본인이 연루된 권총 강도 사건이 빈발하고 있다.

지난해 말 마닐라 길거리에서 일본인 남성 2명이 현금 등이 든 가방을 빼앗기고 그 중 60대 남성 1명은 총에 맞아 중상을 입는 일이 벌어졌으며, 올해 5월에는 수도권 도시 마키티의 일식집에 강도가 들어 권총으로 위협한 뒤 현금을 가로채는 사건도 일어났다.

지난해 10월 이후에만 약 20건의 강도 사건이 발생했다고 아사히신문은 전했다.