[헤럴드경제=민성기 기자] 자선 전시회에서 모금한 돈을 기부하지 않았다는 이유로 사기 등 혐의로 입건된 문재인 전 대통령의 딸 다혜 씨에 대해 경찰이 무혐의 처분을 내린 것으로 전해졌다.

18일 MBC에 따르면 서울 서대문경찰서는 이날 사기와 업무상횡령 혐의를 받는 문 씨를 불송치 처분했다.

문 씨는 지난 2022년 12월 서울 서대문구 자신의 갤러리에서 자선 바자회 형식의 전시회를 연 뒤, 작품 판매액을 기부하겠다는 약속을 이행하지 않았다는 혐의를 받았다.

문 씨는 36명의 작가에게 기부받은 작품을 경매를 통해 판매하면서 “판매액은 비영리재단에 기부해 ‘자립준비청년’ 대상 미술 교육 사업을 진행할 것”이라고 알렸다.

하지만 지난해 10월 모금액이 재단 측에 제대로 전달되지 않았다는 진정서가 경찰에 접수됐다.

이후 경찰이 문 씨의 금융거래내역 등을 조회한 결과 작품 판매액은 출금 기록 없이 자선 전시 모금 통장에 그대로 예치돼 있던 것으로 파악됐다.

문 씨는 경찰 조사에서 기부 약속을 지키지 않은 데 대해 “생각보다 액수가 너무 적어서 기부를 안 했고, 정신없이 지내는 바람에 잊고 살았다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 “문 씨가 실제 기부는 하지 않았지만 기부 목적으로 자선 전시회를 개최하고 모금액을 사적으로 사용하지 않아, 작가들을 속이거나 돈을 횡령하려는 의도는 없었다”며 불송치 이유를 설명했다.