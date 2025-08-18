전세계 촉각서 있는데, SNS에 느닷없이 “Bela”

[헤럴드경제=김지헌 기자] 우크라이나 전쟁 해결을 둘러싸고 급박한 외교전이 벌어지면서 도널드 트럼프 미국 대통령의 일거수 일투족에 시선이 집중된 가운데, 트럼프 대통령의 소셜미디어에 느닷없이 의미를 알기 어려운 ‘벨라(Bela)’라는 게시글이 올라와 여러 추측을 불러일으키고 있다.

이를 두고 무슨 뜻인지가 논란이다. 의도가 있을 수도 있고 오타일 수도 있다는 평가다.

트럼프 대통령은 17일(현지시간) 오전 8시31분 자신이 운영하는 소셜미디어에 아무런 설명 없이 “Bela”라는 알파벳 네글자를 올렸다.

알파벳 l이 2개 들어간 ‘bella’였다면 이탈리아어로 ‘아름다운’이라는 뜻이 됐겠지만, 영어에서 ‘Bela’만으로는 사람 이름이 아니라면 아무런 뜻이 없다.

실수로 친 오타가 우연히 게시됐을 가능성이 있어 보이지만, 어떻게든 의미를 찾아보려던 네티즌들은 혹시 남아프리카공화국에서 추진하는 ‘기본 교육법 수정안’(BELA·Basic Education Laws Amendment)을 의미하는 것 아니냐는 억지 관측을 내놓기도 했다.

아무런 근거 없이 트럼프 대통령과 블라디미르 푸틴 대통령 사이의 정상회담 대화에 이 단어가 거론되었을 것이라는 우스갯소리도 나온다. 푸틴 대통령이 “소셜미디어에 ‘Bela’라고 올리지 않으면 트럼프 대통령에게 불리한 정보를 흘리겠다”고 협박한 것 아니냐는 것이다.

이 게시물을 정치적으로 활용하는 시도도 있었다.

트럼프 대통령과 앙숙 관계인 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사 측은 이 게시물에 대한 답변 형식으로 “우리가 트럼프를 무너뜨렸다”면서 “작은 손 도널드(트럼프 대통령)가 자서전을 썼다. 안타깝게도(IQ 가 낮아서) BETA(베타)를 잘못 썼다”고 했다. 여기서 베타는 ‘알파’의 반대 개념으로, 무능한 사람을 뜻한다.

트럼프 대통령이 의미를 알 수 없는 문구를 트윗으로 올렸다가 네티즌들의 흥미를 돋운 건 이번이 처음이 아니다.

1기 행정부를 이끌던 2017년 5월 31일 트럼프 대통령은 트위터(X의 전신)에 “언론이 꾸준히 부정적으로 covfefe”라고 올렸다가 6시간 뒤 삭제했다. 이미 네티즌들이 이 실수를 밈으로 비화시킨 이후였다.

당시엔 ‘coverage’(보도)의 오타로 보는 해석이 많았다.

워낙 큰 화제가 되면서 이 오타는 단순히 인터넷 밈이 아니라 제도권 내부에서도 정식 단어처럼 쓰였다.

JP모건 체이스는 트럼프 대통령의 트윗이 미국 국채수익률에 미치는 영향을 지수로 측정하면서 그 지수의 이름을 ‘볼페페’(Volfefe)로 명명했다. 변동성(volatility)과 트럼프 대통령의 오타 ‘covfefe’를 합친 합성어였다.

심지어 미국 대통령의 소셜미디어 게시글을 대통령 기록물로 지정하겠다는 취지의 ‘COVFEFE 법안’까지 정식으로 발의된 바 있다.