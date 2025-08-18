18일부터 21일까지 4일간 도내 251개 기관·2만3000여 명 참여

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 18일부터 21일까지 나흘간 ‘2025 을지연습’에 들어갔다. 이번 훈련에는 도내 251개 기관에서 2만3000여 명이 참여하며, 집중호우로 특별재난지역이 선포된 진주시 등 8개 시·군은 훈련에서 제외됐다.

올해로 57번째를 맞는 을지연습은 국가 비상사태에 대비해 전시 전환 절차와 위기관리 대응 역량을 점검하는 범정부 차원의 종합훈련이다. 한미 연합 군사 연습과 연계해 민·관·군·경·소방 등 유관기관이 참여하며, 주야간 도상연습을 중심으로 진행된다.

주요 일정은 18일 공무원 불시 비상소집 훈련과 최초 상황 보고 회의를 시작으로 19일 전시 현안 과제 토의, 20일 전국 동시 공습 대피 민방위훈련, 21일 현지 강평으로 이어진다.

첫날 도청에서 열린 ‘최초 상황 보고 회의’에서 박완수 도지사는 “드론, 사이버 공격 등 새로운 안보 위협에 대비한 실전적 훈련을 강화하고, 도민의 생명과 안전을 지키는 실효성 있는 훈련이 되도록 철저히 준비해달라”고 당부했다.

이어 “경남은 방산업체 등 국가 주요 시설이 밀집한 만큼 안보 위협에 대한 경각심이 필요하다”라며 “도민의 안보 인식 제고와 위기 대응 역량 강화를 위한 적극적인 참여가 중요하다”고 강조했다.

박 지사는 또 “폭염과 폭우 등 기상이변에 따른 일상적 안전 관리도 소홀히 해서는 안 된다”며 훈련과 민원 대응을 병행할 것을 주문했다.

한편, 도청 광장에는 군사 장비와 구조·구난 장비 전시, 체험을 위한 ‘안보의식 고취의 장’이 마련됐다. 박 지사는 39사단장 등과 함께 현장을 둘러보며 도민 체감형 안보 훈련이 되어야 한다고 강조했다.