생성형 AI로 행정 지원…개인정보 사용 금지 등 활용지침 마련

지난 2월 3일 손정의 소프트뱅크 그룹 회장 모습. [게티이미지]
[헤럴드경제=김지헌 기자] 일본 정부가 생성형 인공지능(AI) 활용을 통한 지방 행정 업무 효율화에 본격적으로 나선다.

18일 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 일본 총무성은 지방자치단체 생성형 AI 활용 지침을 마련하기로 했다.

또 생성형 AI 활용을 추진하고 관리하는 ‘최고 AI 책임자’(CAIO)와 전문 지식을 갖춘 ‘CAIO 보좌관’을 각 지자체에 둘 예정이다.

관련 인력 확보가 어려운 경우에는 복수 지자체가 제휴해 공동으로 보좌관을 운영하는 방안도 검토한다. AI를 활용한 행정 업무 사례나 사용 시 유의 사항 등을 담은 활용 지침은 연내 발표할 계획이다.

지난 2월 3일 일본 도쿄에서 열린 ‘AI를 통한 비즈니스 혁신(Transforming Business through AI)’ 행사에서 소프트뱅크 그룹 손정의 회장과 오픈AI 샘 올트먼 CEO의 대담 세션을 준비하는 직원들의 모습.[게티이미지]
주민 민원 24시간 AI 접수 서비스를 도입하거나 회의록·기획서 작성에 AI를 활용해 업무 시간을 줄인 사례 등을 제시한다.

생성형 AI 학습과 활용에는 주민 개인정보 사용을 금지하도록 명시한다.

총무성은 각 지자체가 인구 감소와 인력 부족 상황 속에서도 생성형 AI를 안전하게 활용하면 지방 행정 효율을 높일 수 있을 것으로 보고 있다.

총무성이 지난 6월 발표한 조사 결과에 따르면 인구 50만명 이상인 ‘정령지정도시’는 약 90%가 생성형 AI를 행정에 도입했으나 이를 제외한 중소 지자체 중 AI를 도입한 곳은 약 30%에 불과했다.

소규모 지자체일수록 AI 관련 지식을 가진 인재 확보가 어려워 생성형 AI를 도입하지 못하는 경우가 많은 것으로 나타났다.


