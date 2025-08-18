생성형 AI로 행정 지원…개인정보 사용 금지 등 활용지침 마련

[헤럴드경제=김지헌 기자] 일본 정부가 생성형 인공지능(AI) 활용을 통한 지방 행정 업무 효율화에 본격적으로 나선다.

18일 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 일본 총무성은 지방자치단체 생성형 AI 활용 지침을 마련하기로 했다.

또 생성형 AI 활용을 추진하고 관리하는 ‘최고 AI 책임자’(CAIO)와 전문 지식을 갖춘 ‘CAIO 보좌관’을 각 지자체에 둘 예정이다.

관련 인력 확보가 어려운 경우에는 복수 지자체가 제휴해 공동으로 보좌관을 운영하는 방안도 검토한다. AI를 활용한 행정 업무 사례나 사용 시 유의 사항 등을 담은 활용 지침은 연내 발표할 계획이다.

주민 민원 24시간 AI 접수 서비스를 도입하거나 회의록·기획서 작성에 AI를 활용해 업무 시간을 줄인 사례 등을 제시한다.

생성형 AI 학습과 활용에는 주민 개인정보 사용을 금지하도록 명시한다.

총무성은 각 지자체가 인구 감소와 인력 부족 상황 속에서도 생성형 AI를 안전하게 활용하면 지방 행정 효율을 높일 수 있을 것으로 보고 있다.

총무성이 지난 6월 발표한 조사 결과에 따르면 인구 50만명 이상인 ‘정령지정도시’는 약 90%가 생성형 AI를 행정에 도입했으나 이를 제외한 중소 지자체 중 AI를 도입한 곳은 약 30%에 불과했다.

소규모 지자체일수록 AI 관련 지식을 가진 인재 확보가 어려워 생성형 AI를 도입하지 못하는 경우가 많은 것으로 나타났다.