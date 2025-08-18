[헤럴드경제=박상현 기자] 사단법인 경기중소벤처기업연합회(경중연)가 말레이시아 슬랑오르주(州)와 상호 협력을 위한 첫 물꼬를 텄다.

경중연은 지난 14일 오후 경기 수원 영통구에 있는 경기지방중소벤처기업청 별관 넥서스홀에서 ‘중소기업 CEO 비즈니스 교류 미팅’을 진행했다.

이날 행사는 경중연과 슬랑오르주 중소기업 CEO 간 교류 활성화 및 협력 프로젝트 발굴, 투자기회 발굴과 제품 및 기술 교류 등을 목적으로 마련됐다.

한국에선 조희수 경기지방중소벤처기업청장을 비롯한 최경용 경중연 회장, 안지후 경중연 수출판로위원장 및 경기 지역 중소기업 대표 등 10여 명이 참석했다. 슬랑오르주에선 아메드 파드즈리 슬랑오르주 부지사, 모하마드 자흐리 페탈링자야 시장, 아미룰 아지잔 수방자야 시장 등을 비롯해 푸안 사브리나 슬랑오르주 재무부국장, 푸안 데위 디르와나 슬랑오르주 기업부 보좌관 등 주정부 관계자 및 중소기업 CEO 3명 등이 자리했다.

조 청장은 이날 인사말에서 경기 지역 내 210만 개 중소기업과 미·중 간 패권 경쟁을 언급하며 “수출에 대한 다변화 필요성이 상당히 높아지고 있는 상황”이라고 말했다.

이어 “현재 우리 지역의 많은 기업이 말레이시아를 포함한 동남아시아 지역에 대한 진출을 희망하는 것이 현실”이라며 “오늘 행사를 계기로 우리 지역의 많은 기업들이 말레이시아에 진출을 하고, 공동으로 협업할 수 있는 과제들도 마련이 됐으면 좋겠다”고 했다.

최경용 회장은 인사말을 통해 “경기도와 말레이시아 교역 규모도 지속적으로 확대되고 있고, 전 세계적 보호무역주의 강화 등 불확실한 통상 환경 속에서 이번 비즈니스 교류 미팅을 통해 양국이 새로운 기회를 모색할 수 있는 계기가 되길 희망한다”고 말했다.

경중연은 또 오는 10월엔 말레이시아 슬랑오르주를 찾아 비즈니스 미팅을 한 차례 더 진행할 예정이다. 경중연은 10월 미팅에선 경기도와 슬랑오르주 중소기업 CEO간 비즈니스 교류와, 상호협력을 위한 MOU 체결을 할 계획이다.

아메드 파드즈리 부지사는 미팅 후 헤럴드경제와 인터뷰에서 10월 미팅에 대해 사견을 전제로 “한국 기업에는 시장 확대가 가장 큰 이익일 것이고, 우리에게는 새로운 기술과 산업의 혁신적인 실무를 배우는 기술 이전이 큰 이익일 것”이라며 “그리고 아마도 새로운 네트워킹 기회도 생길 수 있을 것”이라고 말했다.

안지후 경중연 수출판로위원장은 “이번 교류가 단발성 만남에 그치지 않고, 양 지역 중소기업들이 정기적으로 소통하며 협력할 수 있는 플랫폼으로 발전하기를 희망한다”며 “한국의 우수한 기술력과 제품이 슬랑오르주를 중심으로 동남아 시장에 보다 적극적으로 진출할 수 있도록 지원할 것”이라고 말했다.

이어 “단순한 협력 선언에 그치지 않고, 구체적인 투자·파트너십·공동 프로젝트로 이어져 기업들이 실질적인 성과를 체감할 수 있기를 바란다”며 “경제적 이익뿐만 아니라 문화적 이해와 신뢰를 기반으로 한 장기적인 협력 관계로 발전하길 기대한다”고 덧붙였다.