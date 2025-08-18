필수 민생사업 반영… 소비쿠폰·어르신 건강증진 예산 확보 8월 29일부터 구의회 심의, 9월 3일 추경예산 최종 확정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 18일 ‘2025년도 제2회 추가경정예산안’을 구의회에 제출했다.

이번 추경 규모는 총 88억 원으로 민생회복 소비쿠폰과 필수 생활밀착형 사업의 구비 분담금 등을 반영해 편성됐다.

어려운 재정 여건 속에서도 세출 구조조정을 통해 재원을 마련, 총 예산 규모는 기존과 동일하게 유지했다.

이는 재정 건전성을 지키면서도 구민 생활과 직결된 현안사업을 차질 없이 추진하기 위한 조치다.

주요 편성 내역은 ▲민생회복 소비쿠폰 86억 원 ▲전통시장 시설현대화 지원 4000만 원 ▲긴급복지지원 5000만 원 ▲75세 이상 대상포진 예방접종 확대 7000만 원 ▲정신응급 공공병상 운영 1000만 원이다.

광진구는 이를 통해 경기 회복과 지역경제 활성화를 지원, 복지 사각지대를 해소하며 구민 건강증진에 힘쓸 계획이다.

이번 추경안은 이달 29일부터 구의회 심의·의결을 거쳐 9월 3일 최종 확정된다.

김경호 광진구청장은 “이번 추경은 제한된 재원 속에서도 꼭 필요한 민생사업에 예산을 집중하고, 재정 건전성을 지키기 위한 균형 잡힌 편성”이라며 “구민이 실질적으로 체감할 수 있는 변화를 만들겠다”고 말했다.