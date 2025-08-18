[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 의성군은 기후변화로 인한 돌발 해충인 미국흰불나방의 개체 수가 급증함에 따라 집중 방제에 나선다고 18일 밝혔다.

의성군(군수 김주수)은 최근 기후변화로 겨울이 따뜻해지고 여름 폭염 일수가 늘어나면서 돌발해충인 미국흰불나방의 개체 수가 급증함에 따라 피해 확산 방지에 총력을 기울이고 있다.

미국흰불나방은 벚나무, 이팝나무 등 160여 종의 활엽수 잎을 갉아 먹는 식엽성 해충으로, 1년에 2~3회 발생하여 초반 집중 방제가 필요하다. 암컷 한 마리는 600~700개의 알을 낳고, 유충 1마리만으로도 100~150㎠의 잎을 갉아 먹어 생활권 주변의 가로수와 조경수에 심각한 피해를 유발한다.

이에 따라 군은 나무의사 수목 진단 결과를 토대로 방제 차량 2대와 도시녹지관리원 6명, 산림병해충예찰방제단 7명을 투입해 이달 4일부터 방제 작업을 진행하고 있다. 앞으로도 해충 발생과 수목 상태 등에 대한 지속적인 점검과 함께 일주일 이상 격차를 두고 9월 말까지 기상 상황과 병해충 발생 예측 정보를 반영해 2차, 3차 방제를 이어갈 계획이다.

방제는 인체와 환경에 위해성이 낮은 친환경 성분 약제를 우선 사용하며 주민 불편을 최소화하기 위해 통행이 적은 새벽 시간대에 집중 살포한다.

김주수 의성군수는 “미국흰불나방뿐 아니라 다양한 해충으로부터 군민을 보호하기 위해 선제적이고 적극적인 방제 작업을 추진하겠다”며 “사계절 내내 쾌적하고 건강한 가로환경을 조성할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.