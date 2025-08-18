18일 원민경 여가부 장관 후보자 첫 출근 “존폐 논란·장관 부재…정책 추진력 약화 우려” “포괄적 차별금지법 제정 필요, 인권위와 협력”

[헤럴드경제=안효정 기자] 여성가족부 장관 내정자로 지명된 원민경 후보자는 여가부의 안정과 성평등가족부로의 확대와 역량 강화가 가장 시급한 과제라고 밝혔다.

원 후보자는 18일 오전 9시30분께 서울 서대문구 한국청소년활동진흥원에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 처음 출근하며 이러한 입장을 발표했다.

원 후보자는 “존폐 논란과 장기간의 장관직 부재로 (여가부의) 정책 추진 동력이 약화하지 않았을까 우려된다”면서 “여가부만이 할 수 있는 섬세한 지원과 정책이 계속 늘어나는데 이를 국정 과제화하고 강력히 추진할 수 있는 리더십이 부재했다는 사실이 매우 안타깝다”고 말했다.

이어 “성평등가족부로의 확대 개편을 통해 성평등 정책의 총괄 조정과 성평등 거버넌스의 기능을 강화하고 부처 위상과 정책을 확대하는 힘 있는 성평등가족부를 만드는 것이 우선”이라고 했다.

원 후보자는 또 “교제폭력, 디지털 성폭력, 성매매 등 폭력 문제와 여성 경제활동 참여, 노동시장의 성차별 해소, 위기 취약가족·청소년에 대한 두터운 지원체계를 마련하겠다”고 했다.

현재 우리 사회의 성평등 수준을 두고선 “많이 개선됐지만 성별 임금 격차와 젠더폭력에서 느끼는 안전 격차, 돌봄과 가사 노동에서의 성별 격차, 성평등에 대한 청년 세대의 인식 격차 등 격차가 매우 심각하다”며 “다양한 격차 해소에 우선순위를 두고 정책을 추진해 가고자 한다”고 말했다.

남성들이 느끼는 역차별에 대한 언급도 했다. 그는 “성평등 의제를 둘러싸고 남성들이 겪는 도전 과제들이 있다는 것도 잘 안다”며 “성별 고정관념으로 인해 남성들이 겪는 어려움, 군대 등 한반도 상황으로 인해 남성들이 느끼는 불이익 문제들을 해결하기 위해 대안을 모색해나가겠다”고 답했다.

아울러 원 후보자는 강간죄와 포괄적 차별금지법 등에 대한 의견도 밝혔다.

강간죄 개정 과제에 대해선 “현행 형법상 피해자는 있는데 가해자를 처벌하지 못하는 사각지대를 해소하고 성폭력의 판단 기준을 기본권의 측면으로 보고자 하는 논의”라고 설명했다. 그러면서 “반대 의견을 포함해 현장 전문가 당사자, 관계 부처인 법무부 등과 논의할 수 있는 공론의 장을 만들어 최선의 방안을 찾도록 노력하겠다”고 덧붙였다.

원 후보자는 포괄적 차별금지법 제정의 필요성을 강조하기도 했다. 그는 “사회 모든 구성원이 불합리한 차별에 효과적으로 대응하고 사회적 약자의 인권을 보호할 구제 수단이 마련된다는 점에서 (포괄적 차별금지법 제정의) 필요성과 의미는 매우 크다”면서 “법 개정에 대한 이해가 달라 다양한 의견이 제기되고 있는 것을 알고 있다. 차별 시정과 해소에 노력해 왔던 국가인권위원회와 적극 협력하겠다”고 밝혔다.

이 밖에도 디지털 성범죄와 관련해선 “변화 속도가 매우 빨라 어제 세운 대책이 오늘 아무 효과가 없을 수 있다는 점을 피해자를 지원한 경험을 통해 매우 잘 알고 있다”며 “장관이 되면 현장과 당사자, 관계기관과 수시로 소통하며 피해자들이 실질적으로 효과가 있다고 느끼는 대책을 고민하고 개선하겠다”고 했다.