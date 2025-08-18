[헤럴드경제=김지헌 기자] “러시아와 중대한 진전 있었다. 지켜봐 달라.”(17일 도널드 트럼프 대통령의 SNS 메시지)

도널드 트럼프 미국 대통령은 러시아와 우크라이나 전쟁에 어떤 진전을 이끌어 낼 수 있을까.

도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 18일(현지시간) 백악관에서 우크라이나와 유럽 주요국 정상들을 만나 우크라이나의 안보·평화를 보장하기 위한 방안을 논의한다.

우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장, 마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장, 프리드리히 메르츠 독일 총리, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 키어 스타머 영국 총리, 조르자 멜로니 이탈리아 총리, 알렉산데르 스투브 핀란드 대통령의 참석이 거론된다.

이들 정상은 지난 15일 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 트럼프 대통령이 논의한 합의 조건을 바탕으로 우크라이나와 러시아의 평화협정을 끌어내기 위한 방안을 다각도로 모색할 것으로 전망된다.

18일 미국 워싱턴 DC 백악관에서 트럼프 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 양자 회담을 먼저 갖는다. 이후 두 정상은 다른 유럽 정상들과 함께 단체 회담을 할 계획이며 오찬까지 같이 할 수도 있다고 CNN은 17일 보도했다.

유럽 정상들이 트럼프 대통령을 만나는 주된 이유는 푸틴 대통령의 입장에 힘을 실어줄 가능성을 우려하기 때문다. 지난 15일 알래스카에서 열린 푸틴 대통령과의 회담에서 트럼프 대통령이 유럽과 우크라이나가 요구했던 선(先) 휴전을 포기하고, 바로 평화 협상으로 직행하기로 한 결정이 불안하다는 평가다.

트럼프 대통령과 그의 외교 참모들은 알래스카에서의 미러 정상회담이 결코 소득이 없는 게 아니었다고 주장한다. 트럼프 대통령은 자신의 사회관계망 서비스(SNS)인 소셜트루스에 17일 “러시아와 중대한 진전(BIG PROGRESS ON RUSSIA)”이 있다면서 “지켜봐 달라(STAY TUNED)”라고 썼다. ‘중대한 진전’이 무엇인지에 대한 트럼프 대통령의 언급은 아직 없다.

앞서 유럽 주요 지도자들이 17일 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 함께 트럼프 대통령을 만나기 전 유럽과 우크라이나의 입장을 조율했다. 영국과 프랑스, 독일은 이날 오후 우크라이나 전후 안보 보장을 위한 ‘의지의 연합’ 참여국들을 소집해 화상 회의를 열었다. 2시간가량 진행된 회의에서 참여국들은 ▷우크라이나와 유럽의 협상 참여 ▷우크라이나 내 살상 중단 ▷미국의 강력한 안보 보장 방안 필요성을 거듭 확인했다.

아리안나 포데스타 유럽연합(EU) 집행위 부대변인은 출입기자단에 “이날 논의는 우크라이나에서의 살상 중단 필요성, 제재를 통한 대러 압박 유지, 우크라이나의 자국 영토 결정권, 우크라이나와 유럽의 강력한 안보 보장이라는 주제 등에 집중됐다”고 설명했다.

안토니우 코스타 EU 정상회의 상임의장도 엑스(X·옛 트위터)에 “휴전 합의가 이뤄지지 않는다면 EU와 미국은 러시아에 대한 압력을 강화해야 하고, 우크라이나의 평화 조건을 결정할 주권적 권리는 존중돼야 한다”고 적었다. 페트르 피알라 체코 총리는 “즉각적인 우선순위는 살육을 중단하는 것”이라고 엑스에 적었고, 폴란드 외무부 대변인 역시 “휴전은 평화 협상 시작의 조건”이라며 일단 휴전부터 이뤄져야 한다는 점을 강조했다.

논의 주제 1. 우크라이나 안정 보장

이들은 우선 우크라이나 안정 보장에 대한 논의를 할 것으로 전망된다.

트럼프 대통령은 그간 우크라이나의 핵심 요구인 안전 보장 제공을 꺼렸으나 최근 입장을 바꿔 이를 검토할 수 있다는 의사를 유럽 지도자들에게 밝힌 것으로 알려졌다.

푸틴 대통령 역시 15일 트럼프 대통령과 정상회담에서 미국과 유럽이 북대서양조약기구(NATO·나토) 조약 5조(집단 방위 조항)와 유사한 형태의 안전 보장을 우크라이나에 제공하는 데 동의했다고 트럼프 대통령의 스티브 위트코프 특사가 이날 CNN 인터뷰에서 밝히기도 했다. ‘제5조’는 나토 회원국 중 한 국가가 공격받으면 다른 모든 회원국에 대한 공격으로 간주해 무력 사용 등 필요한 조치를 취할 수 있다는 집단 방위 조항으로, 푸틴 대통령이 이에 동의한 것은 이번이 처음이라는 게 위트코프 특사의 설명이다.

젤렌스키 대통령은 이에 대해 이날 텔레그램 메시지에서 “미국이 우크라이나의 안보 보장에 참여할 준비가 됐다는 건 역사적인 결정”이라며 “우리의 공동 작업에서 나온 안보 보장은 정말로 실용적이어야 하며, 육상, 공중, 해상에서 보호를 제공해야 하며, 유럽의 참여를 통해 수립돼야 한다”고 강조했다.

유럽 지도자들은 트럼프 대통령을 만나 미국이 어느 수준까지 우크라이나의 안보 보장에 참여할 수 있는지 확인할 것으로 보인다. 현재 여름 별장에 머무는 마크롱 대통령은 기자들에게 “내일의 목표는 우크라이나와 유럽이 단결된 전선을 보여주는 것”이라며 “유럽인들은 트럼프 대통령에게 어느 수준으로 우크라이나 안보 보장을 할 것인지 물어야 한다”고 말했다.

논의 주제 2. 영토 획정 방식

회담의 또 다른 핵심 쟁점은 영토 획정으로 평가된다.

그간 러시아는 우크라이나 동부의 루한스크와 도네츠크, 남부의 헤르손과 자포리자 등 4개 지역을 상당 부분 점령했으며 평화 합의 조건으로 이들 지역의 완전한 통제를 요구해왔다. 그러나 러시아는 루한스크 지역만 전체를 점령했을 뿐 나머지 3개 지역은 우크라이나가 일부를 계속 지배하고 있다.

외신 보도에 따르면 러시아는 루한스크와 도네츠크 지역을 전부 넘겨받는 조건으로 우크라이나에 북부 수미·하르키우 지역의 훨씬 더 작은 면적의 영토를 돌려주고, 헤르손과 자포리자의 전선을 현 상태에서 동결하겠다고 제안한 것으로 알려졌다. 러시아는 2014년에 강제로 병합한 크림반도의 러시아 편입을 공식 인정해달라고 요구한 것으로 전해졌다.

위트코프 특사는 CNN 인터뷰에서 “우리가 보기에 협상에 항상 가장 중요했던 5개 지역이 있다”면서 “협상 테이블에서 러시아는 5개 지역 전부와 관련해 일부 양보를 했다”고 말했다. 다만 양보 내용을 구체적으로 설명하지 않았다.

트럼프 대통령 역시 푸틴 대통령과 회담에서 이 부분에 대해 말을 아꼈을 것으로 보인다. 주권국 우크라이나의 영토 문제인 만큼 즉석에서 합의에 도달하지는 못했을 것이란 평가다. 푸틴 대통령이 강하게 거부하는 ‘즉각적인 휴전’이 아니라 러시아와 우크라이나 간 ‘평화 협정’을 위한 추가 협상이 필요하다는 게 트럼프 행정부의 인식으로 평가된다.

마코 루비오 미 국무부 장관은 NBC 인터뷰에서 “이 전쟁을 끝낼 최선의 방법은 완전한 평화 합의”라면서 “검증 가능하고, 강제력이 있으며, 지속적인 합의가 필요하다. 그런 합의를 하지 못하면 수주, 수개월 동안 휴전을 할 수 있겠지만 이후에 전쟁이 다시 시작되고 더 많은 사람이 죽을 것”이라고 말했다.

젤렌스키 대통령이 영토 일부를 넘기는 데 동의하긴 어려울 것으로 전망된다.

종합하면, 우크라이나가 영토 일부를 러시아에 넘기는 대신, 러시아는 우크라이나가 추구하는 ‘나토 가입’까지는 아니더라도 ‘나토와 유사한 방식’의 집단 안보 보장 체제를 용인했을 가능성이 제기된다.

논의 주제 3. 우크라이나에 서방 병력 주둔 여부

푸틴 대통령이 유럽 국가들이 요구하는 서방 병력의 우크라이나 주둔을 용인했을지는 확인해봐야 한다.

우크라이나의 군사력을 무력화하고 사실상 ‘속국’ 내지 ‘보호령’으로 만들려는 게 푸틴 대통령의 애초 구상이었다. 서방 병력의 우크라이나 주둔은 푸틴 대통령의 의중과 배치되는 사안일 수 있다.

다만 월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 대통령이 회담 직후 유럽 정상들과의 통화에서 ‘평화 협상이 체결될 경우 지속성을 보장하기 위해 우크라이나에 서방측 군대가 주둔하는 것을 허용해야만 한다’는 점을 푸틴 대통령이 수용했다고 알렸다고 전했다.

WSJ은 전문가들의 견해를 인용, 우크라이나전의 두 가지 결말을 예상하는 분석 기사에서 서방측에 최선의 결과는 현재의 전선을 동결하고 서방측 군대를 주둔시키는 ‘한국식 결말’이라고 보도했다. WSJ은 “(영국·프랑스군의 우크라이나 주둔은) 1953년 한국전쟁의 종결과 유사할 것이다. 반도를 분단된 상태로 남겼지만, 미군에 의해 그 이후 남한이 보호된 것“이라고 했다.