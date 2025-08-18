우 “계엄 옹호와 같이 가선 안 돼” 손 “민주당 의원과 토론하는 것 같아”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 국민의힘 8·22 전당대회 청년최고위원 선거에 출마한 우재준 후보와 손수조 후보는 18일 윤석열 전 대통령 지지자들이 12·3 비상계엄 선포를 ‘계몽령’이라고 일컫는 것을 놓고 설전을 벌였다.

손 후보는 이날 오전 서울 강서구 ASSA 아트홀에서 열린 청년최고위원 후보자 토론회에서 우 후보에게 “계엄을 옹호하는 목소리가 우리 당에 어디 있느냐”고 물었다. 이에 우 후보는 “계몽령이라는 말이 계엄 옹호에 가까운 말”이라고 말했다.

우 후보는 “계몽령이라는 것 자체가 계엄의 긍정적 효과를 굉장히 강조한 표현”이라며 “계엄은 분명한 윤 전 대통령의 잘못이고 계엄을 옹호하는 생각과 같이 가서는 안 된다”고 지적했다.

그러자 손 후보는 “계몽령은 더불어민주당의 탄압 속에서 그렇게 (계엄 선포를) 할 수밖에 없던 상황에 대해 우리가 깨우쳤다는 말이지 절대 옹호하는 것이 아니다”라며 “계몽령을 외치는 분들을 극우라는 프레임으로, 민주당이 원하는 프레임으로 묶어 두고 당에서 척결 대상으로 보는 것이 굉장히 우려스럽다”고 주장했다.

이에 우 후보는 “상식적인 생각에서 적어도 계엄을 옹호하지 않아야 한다”고 재차 강조했고, 손 후보는 “민주당 의원과 토론하는 것 같다”고 비꼬았다.

두 후보는 현역 국회의원인 우 후보의 청년최고위원 출마를 놓고도 설전을 벌였다.

우 후보는 “민주당 청년위원장이 현역 의원인데 우리는 현역 의원이 하면 안 된다고 하는 것은 민주당과 체급을 너무 못 맞추는 것”이라고 말했다.

이에 손 후보는 “민주당이 좋으면 민주당에 가시라”라며 “토론은 제가 더 잘하고 잘 싸우는 것 같은데 원내라서 잘한다는 자신감은 어디에서 나오나”라고 했다.