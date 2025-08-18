[헤럴드경제=최원혁 기자] 그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 뷔(본명 김태형)가 오는 25일 미국프로야구 메이저리그(MLB) 로스앤젤레스(LA) 다저스 홈 경기에서 시구자로 나선다.

17일(현지시간) LA 다저스는 공식 SNS에 뷔의 사진을 올리고 “아미(ARMY·BTS 팬덤명) 준비됐나요? 뷔가 오는 25일 다저스 스타디움에서 첫 시구를 한다”고 밝혔다.

게다가 뷔의 시구 소식이 알려지면서 해당 경기 티켓 예매 사이트는 방문자가 몰려 한때 접속 장애를 일으킨 것으로 알려졌다.

LA 다저스는 한국의 세계적인 스타들을 시구자로 초청하고 있다.

앞서 다저스는 오는 27일 미국 프로축구(MLS) LA FC에 입단한 손흥민의 시구도 SNS을 통해 예고 바 있다. 당시 손흥민은 자신의 계정에 이 게시물을 공유하며 “연습해야겠다”고 쓰기도 했다.

한편 뷔를 비롯한 방탄소년단 멤버들은 모두 지난 6월 군 복무를 마쳤다. 지난달 초 온라인 라이브 방송을 통해 내년 봄 새 앨범으로 복귀하겠다는 계획을 밝혔다.