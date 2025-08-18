울산동구민, 8·15 방어진 축구대회 참가 일반부 돌고래FC 우승·청파FC 준우승

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산광역시동구체육회와 울산동구축구협회가 제80주년 광복절을 맞아 17일 울산시 동구 방어진공원 내 미포구장에서 개최한 제75회 8·15 방어진 축구대회 일반부에서 울산동구생활체육회 소속 돌고래FC가 우승을, 청파FC가 준우승을 각각 차지했다.

60~70대 & 여성 혼성그룹에서는 동구A팀이, 유소년클럽에서는 서부초등학교FC가 각각 우승했다.

이 대회는 1946년 광복의 기쁨을 함께하기 위해 울산시 동구 방어진 읍민 모두가 참가한 ‘방어진 읍민 대운동회’로 출발했다.

올해 대회에는 동구축구협회와 동구생활체육회 소속 팀을 비롯해 관공서 팀, 연령별 팀(40~70대), 여성팀, 유소년클럽 등 총 15개 팀이 참가했다.

김종훈 울산동구청장은 “8·15 방어진 축구대회는 광복 후 시작된 뜻깊은 대회로, 70년을 넘게 이어오면서 세대와 계층을 아우르는 우리 지역의 대표적인 생활체육 행사로 자리매김했다”며 “앞으로도 전통을 이어서 주민 화합의 장으로 가꾸어나가겠다”고 말했다.