[헤럴드경제=민성기 기자] 인도 라자스탄주의 한 주택에 있던 트럼통에서 남성 시신이 발견돼 충격을 주고 있다.

17일(현지시간) NDTV에 따르면 이날 인도 북서부 라자스탄주 알와르에 있는 임대주택 1층에 있던 드럼통 안에서 세입자 남성의 시신이 발견됐다고 현지 경찰이 밝혔다.

집주인인 노부인이 공사 때문에 이곳에 들렀다가 심한 악취를 맡고 경찰을 부르면서 사건은 알려졌다.

신고를 받고 온 경찰관이 드럼통 위에 올려져 있던 돌과 천을 치우고 뚜껑을 열자 젊은 남성이 숨진 채 들어 있었다.

남성의 신원은 한 달 반 전부터 이 집에 살고 있던 세입자 한스라즈로 파악됐다. 인도 북부 우타르프라데시주 출신인 남성은 인근 벽돌 공장에서 일했는데 아내와 세 자녀와 함께 살고 있었다.

그의 아내와 자녀들은 모두 행방이 묘연한 상태이며, 집주인의 아들인 지텐드라도 실종됐다고 한다.

경찰은 한스라지의 아내 수니타가 지텐드라와 부적절한 관계를 맺고 있었다고 설명하면서, 두 사람이 공모해 한스라지를 살해했을 가능성에 무게를 두고 수사 중이다.

경찰은 정확한 사망 시기 등을 수사하며 피해자의 가족들과 연락을 시도하고 있다.