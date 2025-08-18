게임 빅3 등 업계 근속연수 지속 증가 플랫폼 기업도 40대 이상 비중 급증세 AI 대체 불안감…고용 안정 최우선 고려

한국의 ‘실리콘밸리’로 불리던 판교의 이직 문화가 완전히 달라지고 있다. ‘인력’이 경쟁력을 좌우하는 업종 특성상, 몸값을 올려 이직하는 움직임이 활발했지만 최근에는 ‘무조건 버티기’에 나선 IT 인력이 늘고 있다. 경기 침체로 인한 구조조정, 인공지능(AI) 발 일자리 위협 등 고용 불안이 심화하면서 이직률이 둔화하고 있는 것으로 풀이된다.

18일 ICT업계에 따르면, 플랫폼, 게임사 등 국내 대표 ICT기업이 몰려있는 경기 성남시 판교 IT 밸리에서 이직 등을 통한 인력 이동이 줄어드는 추세다.

대표적인 곳이 게임사다. 그동안 게임업계는 이직이 잦은 대표적인 업종으로 인식됐다. 하지만 최근 3년간 엔씨소프트, 크래프톤, 넷마블 등 게임 ‘빅3’의 근속 연수는 늘어나고 있다.

세부적으로 ▷엔씨소프트(2022년 6.2년→ 2023년 6.5년→ 지난해 7.1년) ▷크래프톤(2.1년→ 2.8년→ 2.9년) ▷넷마블(4.4년→ 4.9년→ 5.7년) 등으로 나타났다. 특히 엔씨소프트와 넷마블의 경우 최근 구조조정 등 이슈까지 있었으나 근속 연수는 오히려 느는 추세다.

게임 업계는 억대 연봉에도 불구하고 이직 잦은 업종 중 하나였다. 지난해 기준 연봉은 ▷엔씨소프트(약 1억800만원) ▷크래프톤(약 1억900만원) ▷넷마블(약 7700만원) 등이다. 이외에도 ▷펄어비스(약 9800만원) ▷넥슨게임즈(약 9500만원) ▷카카오게임즈(약 8800만원) 등으로 억대 연봉에 육박하지만, 그동안에 는 근속 연수가 3년 내외인 곳이 수두룩했다. 이직으로 몸값을 올리는 문화가 활발했지만 최근에는 인력 이동이 크게 줄고 있다.

네이버, 카카오 등 국내 대표 플랫폼 기업들도 분위기는 비슷하다. 인력 이동이 정체되면서 40대 이상 직원의 비중이 크게 늘어나고 있다.

네이버의 경우 40대 이상 직원이 2022년 1393명에서 지난해 1554명으로 11% 늘어났다. 같은 기간 카카오도 50대 이상 임직원이 51명에서 80명으로 51% 늘어났다.

신규 채용도 줄어들고 있다. 네이버는 2021년 838명의 직원을 새로 뽑았지만 지난해 258명을 채용하는 데 그쳤다. 이 기간 카카오도 신규 채용을 994명에서 314명으로 줄였다.

업계에선 최근 정보통신업계에 줄어든 채용 문턱과 인력 감소 분위기로 ‘고용 안정’을 택하는 직원들이 많은 것으로 보고 있다. 직장을 선택할 때에도 고용 안정을 최우선적으로 선택하는 분위기다.

비즈니스 네트워크 서비스 운영사인 리멤버앤컴퍼니가 직장인 1만618명을 대상으로 한 ‘경력 이직 인식 조사’에 따르면 이직 시, 연봉 인상률(20.7%)만큼이나 연봉 외 복리후생(20.5%), 회사 재정 상태(14.7%)가 중요한 고려 요소로 꼽혔다.

리멤버앤컴퍼니는 “단순히 급여뿐만 아니라 장기적인 안정성까지 복합적으로 고려하고 있음을 보여준다”며 “당장의 연봉 인상보다 대체 불가능한 핵심역량 확보를 통한 장기적 생존을 모색하는 것”이라고 강조했다.

특히 AI가 업무 곳곳에 활용되면서 직격탄을 맞은 정보통신업계에서는 AI발 일자리 축소가 현실화할 수 있다는 불안감도 빠르게 확산하고 있는 것으로 보인다.

업계 관계자는 “5~6년 전 개발자 수급 쟁탈전이 벌어졌을 때와 상황이 다르다”며 “상황도 좋지 않을 뿐만 아니라 AI가 기존 인력에 대체할 수 있다는 부담감도 있어 근속 연수도 늘어나고 있는 것으로 보인다”고 말했다.

고재우 기자