IT 개발 신규채용 공고수 564건 불과 신입 채용 비중도 전체 채용의 4.4% 1명당 비용 수백만~수천만원 부담 “생성형AI 수십만원 구독으로 대체”

국내 한 IT기업은 최근 신입 개발자 채용 계획을 철회했다. 해외 프로젝트 진행을 위해 3명을 신규 채용할 예정이었지만, 사람을 뽑는 대신 엔트로픽사(社)가 개발한 생성형 AI(인공지능) 코딩 도구 ‘클로드 코드’를 추가로 구독하기로 한 것이다. 이 회사 관계자는 “신입 개발자 길들이기(온보딩)에 통상 6개월이 걸리고, 실제로 써먹으려면 1년이 걸린다”며 “하지만 월 200달러(약 27만원)짜리 클로드 코드 하나만 있으면 중급 개발자 한 명이 고급 개발자 수준의 결과물을 낼 수 있으니 신입을 채용할 이유가 없다”고 설명했다.

위 사례처럼 인공지능(AI)발 채용 한파가 현실이 됐다. ‘코딩만 배우면 억대 연봉’이라던 ‘코딩 불패’ 신화가 이제는 옛말이 됐다. 수십 만원의 구독료만 지불하면 생성형 AI를 활용해 단순 코딩은 물론 분석·설계까지 손쉽게 해결할 수 있기 때문이다.

덕분에 장밋빛 미래를 꿈꾸며 관련 학과를 졸업한 청년 구직자는 백수로 내몰리고, 재직자마저 자리 보전을 장담하기 어려워졌다. 특히 업무 투입을 위해 수백~수천만원 상당의 투자가 수반돼야 하는 저연차·저숙련 개발자들의 일자리가 위태롭다.

18일 관련 업계에 따르면 채용 플랫폼 진학사 캐치가 최근 국내 IT 개발 직무 신규 채용 공고 수를 분석한 결과 올해 상반기 기준 신입 채용 공고는 564건에 불과한 것으로 집계됐다.

이는 2023년 995건과 비교하면 반토막 수준이다. 올 상반기 신입 채용 비중도 전체 채용의 4.4%에 지나지 않았다.

인사채용 플랫폼 사람인의 조사에서도 비슷한 양상이었다. 올해 1분기 신입 개발자 구인 공고 건수가 1년 전 보다 18.9% 줄어든 것으로 나타났다. 같은 기간 경력직 개발자 공고가 5.3% 감소한 것과 비교하면 큰 폭의 하락세다. 코로나19 팬데믹 당시 코딩만 잘 하면 억대 연봉을 보장받고, 대기업을 골라서 입사하던 컴퓨터공학과 학생들이 이제 취업 걱정을 하는 처지로 전락하게 된 셈이다.

IT 개발 직무의 신규 채용 건수 급감 현상은 생성형 AI의 발전과 무관치 않다. 불과 얼마 전까지 코딩 등 단편적인 업무를 대체했던 생성형 AI는 이제 앞뒤 맥락을 이어받아 분석·설계까지 해내는 고급 개발자 수준으로 성장했다. 비용도 계정 당 수십만원에 불과하다. 신입 개발자 한 명을 뽑아 1년간 교육시키는 데 수백~수천만원이 투입되는 것을 상기하면 터무니없이 저렴하다.

이러다보니 중소 기업에서는 신입 뽑을 돈으로 생성형 AI 구독을 추가하겠다는 말이, 대기업에서는 그 돈으로 GPU를 하나 더 구입하겠단 말이 나올 정도다. 한 IT업체 중견급 개발자는 “생성형 AI가 어지간한 개발자보다 코딩을 더 잘하니, 회사도 더는 코딩만 잘 하는 직원을 선호하지 않는다”며 “코딩은 기초적인 수준이어도 영어 등 자연어 프롬프트를 잘 뽑는 직원을 선호하는 추세”라고 말했다.

해외도 상황은 다를 바 없다. “컴퓨터과학 학위를 받고 졸업했지만 제게 면접 기회를 준 회사는 (멕시코 식당인) 치폴레 뿐이었습니다”라고 자조하던 한 20대 구직자의 틱톡 영상이 14만7000건의 조회수 기록하며 화제를 모을 정도다. 뉴욕 연방준비은행 보고서에서도 컴퓨터과학 및 컴퓨터공학을 전공한 22~27세 대졸자의 실업률이 생물학이나 미술사 전공 실업자들의 두 배 이상으로 조사됐다.

올 하반기에도 신입 개발자 구직난은 가속화될 전망이다. 경기 불황으로 기업들의 주머니 사정이 팍팍해지며 생성형 AI로 눈을 돌리는 곳이 늘어나고 있기 때문이다. 인적관리(HR) 통합 플랫폼 딜이 국내 기업 임원급 인사 24명을 대상으로 ‘AI 도입 관련’ 설문 조사를 진행한 결과에서도 응답자의 32.5%가 “AI가 더 높은 효율성을 입증할 경우 인력 채용을 AI로 대체할 의향이 있다”고 답했다.

기성 개발자들도 안심할 순 없다. 글로벌·국내 주요 기업들이 40~50대 중간관리자급 인력을 중심으로 대규모 구조조정에 나서고 있다. 한 40대 개발자는 “지금 다니는 회사에서 나가면 다시 취업할 수 있을지 모르겠다”며 한숨을 내쉬었다. 박혜림 기자