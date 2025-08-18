에스원 ‘블루스캔’ 건물관리시스템 도입 화재·정전 등 실시간 위험 감지·대응 통합 모니터링 가능…안전공백 최소화

사물인터넷(IoT)를 기반으로 한 건물관리 솔루션이 갈수록 노후화되고 있는 전국 10만여 공공건물의 안전 관리 시스템으로 주목받고 있다.

국토교통부에 따르면 지어진 지 30년 이상 지난 노후 공공건물 비율은 2029년 43.3%에 달할 것으로 전망된다. 공공건물 노후화에 따른 잦은 안전사고의 우려도 커지는 실정이다.

하지만 안전관리를 위한 예산과 인력은 턱없이 부족하다. 나라살림연구소 자료에 따르면 504개 대규모 공공건물 중 3.8%인 19개 시설이 관리 인력을 1명도 두지 않고 운영되고 있다. 특히 소규모 건물들은 한 명의 담당자가 수십 개 건물을 관리해야 하는 경우가 많아 설비 노후화에 따른 이상 징후를 조기에 발견하기 어려운 구조적 한계를 안고 있다.

공공시설들이 스마트 건물관리 시스템 도입을 통해 안전 강화에 나서면서 검증된 기술력을 갖춘 전문 업체들과의 협력이 늘고 있다. 에스원의 ‘블루스캔’이 대표적인 사례다.

블루스캔은 에스원이 40여 년간 쌓아온 센서 기술과 관제 운영 경험을 바탕으로 사고를 빠르게 감지하고 즉각 대응하는 스마트 건물관리 솔루션이다. 이를 통해 상주 인력이 없는 안전 취약 시간대에도 안전 공백을 최소화 하고, 전국에 분산된 공공건물을 원격으로 통합 관리할 수 있다.

블루스캔 도입은 공공기관을 중심으로 전년 대비 약 52% 늘며 시장 확산세가 이어지고 있다.

블루스캔은 건물에서 화재가 발생하면 화재수신반과 소방펌프에 부착된 IoT 센서가 이를 감지해 고객에게 실시간 알림을 전송한다. 동시에 에스원 관제센터는 고화질 CCTV로 화재 발생 구역을 확인한 뒤 고객에게 통보해 신속한 대응을 지원한다. 정전이나 누수 발생 시에도 관리자에게 즉시 알림을 보내 빠른 조치가 이뤄질 수 있도록 돕는다.

블루스캔은 분산되어 있는 공공건물의 통합 모니터링도 가능하다. IoT 센서가 각 시설 설비 데이터를 수집해 관제센터로 전송하면, 관제센터는 이를 종합해 전체 현황을 통합 관리한다. 고객은 전용 앱을 통해 실시간으로 다수 시설의 설비 상태를 확인할 수 있다.

에스원 관계자는 “노후화된 공공건물이 늘어나면서 안전관리 중요성이 더욱 커지고 있다”며 “IoT 기반 스마트 건물관리 솔루션 보급을 확대해 사회 안전망 구축에 기여해 나가겠다”고 밝혔다.

유재훈 기자